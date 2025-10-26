Elecciones en Catamarca: en juego, tres bancas nacionales y la Legislatura local

El oficialismo y La Libertad Avanza se miden por el Congreso; además, se renuevan 29 lugares en las Cámaras provinciales.

Catamarca se prepara para una jornada electoral de gran relevancia, con la renovación de tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y una decisiva elección a nivel provincial que reconfigurará ambas cámaras legislativas. La contienda nacional definirá los reemplazos de los actuales legisladores Francisco Monti (UCR), Dante López Rodríguez y Silvana Ginocchio (ambos del Frente de Todos), marcando el pulso de la representación catamarqueña en el Congreso.

El oficialismo provincial, liderado por el gobernador Raúl Jalil, busca retener y ampliar su influencia en la Cámara baja nacional impulsando las candidaturas de Fernando Monguillot, Claudia Palladino y Alberto Natella. Por su parte, la fuerza La Libertad Avanza presenta su lista con Adrián Brizuela, Myriam del Valle Juárez e Iván Rodolfo López. A nivel provincial, los catamarqueños acudirán a una urna diferencial para renovar 21 bancas en la Cámara de Diputados y ocho en el Senado provincial. El Frente de Todos deberá defender 12 de sus 23 bancas en Diputados, mientras que la UCR pone en juego siete de sus diez escaños. En el Senado, el peronismo renueva seis lugares y la UCR, dos. La jornada también incluirá la elección de intendentes en Mutquín (Pomán) y Los Altos (Santa Rosa), además de la designación de concejales en 22 municipios.