Extienden la conciliación obligatoria y la UTA levantó el paro de colectivos

El Ministerio de Trabajo prorrogó por diez días más y la UTA levantó la medida de fuerza gremial.

martes, 30 de mayo de 2023

El ministerio de Trabajo extendió por diez días más la conciliación obligatoria en el conflicto salarial de transporte, por lo que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió el paro de colectivos nacional previsto para este martes. De esta forma hoy habrá servicios de colectivo de manera normal.

El paro había sido anunciado por la UTA, que reclama “una recomposición salarial urgente” para los choferes, el 22 de mayo pasado luego de no haber llegado a un acuerdo durante la reunión con el Ministerio de Transporte con cámaras empresarias.

Desde la UTA sostienen que “el acuerdo paritario de febrero de 2023 quedó desfasado como producto de la inflación”, a la vez que piden el pago de un bono único de $32 mil junto con viáticos diarios para los choferes y trabajadores del sector.

Ante esto, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) habían anticipado vía Twitter el fracaso de las negociaciones.

“Luego de la reunión que tuvimos en el día de hoy 10:30 hs (Cámaras empresarias con Autoridades nacionales) en el Ministerio de Transporte, la situación es igual que la descripta el 18 de mayo (cuando comenzó el período de conciliación obligatoria). Se requieren $ 6.200 Millones mensuales adicionales solo para satisfacer los reclamos de UTA ($ 25 adicional por pasajero). No hay definición respecto a cómo financiarlo (tarifa o subsidio) ni como financiar el otro 50% de los costos operativos (gasoil, repuestos etc) cuya inflación durante 2023 no se ha incorporado aun al cálculo de subsidios.”