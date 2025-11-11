Fuera de control: un conductor se estrelló contra un árbol y fue hospitalizado

Un accidente de tránsito se registró esta madrugada en el distrito de Huaco, departamento Andalgalá, cuando un automóvil perdió el control y terminó impactando contra un árbol.

lunes, 10 de noviembre de 2025

El siniestro vial ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada y tuvo como protagonista a un Volkswagen Gol, conducido por un hombre de apellido Álvarez, quien circulaba por la calle San Martín de aquella localidad cuando, por motivos que se investigan, perdió el control del vehículo y chocó contra una planta de mora ubicada en la vereda, según consignó FM La Perla.

Como consecuencia del impacto, el conductor sufrió heridas leves y fue trasladado al Hospital Zonal de Andalgalá, donde recibió atención médica. Si bien su estado no reviste gravedad, el automóvil sufrió importantes daños materiales.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Departamental Andalgalá, que asistió al herido, realizó las pericias correspondientes y despejó la zona, donde el tránsito permaneció interrumpido durante varios minutos.