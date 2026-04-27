Gendarmería secuestró 39 kilos de cocaína ocultos en un automóvil

Efectivos del escuadrón Núcleo interceptaron el cargamento que provenía desde la provincia de Jujuy y tenía como destino Mendoza.

lunes, 27 de abril de 2026

En un operativo de gran envergadura realizado en las últimas horas de ayer, efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina lograron desarticular un importante traslado de estupefacientes que intentaba cruzar el territorio catamarqueño.

El procedimiento, que culminó con el secuestro de un cargamento millonario de droga, fue ejecutado por personal del Escuadrón 67 “Catamarca” durante un control de rutina.

Según informaron fuentes de la fuerza nacional, la intervención tuvo lugar en el puesto estratégico ubicado en la zona de El

Portezuelo. Allí, los uniformados de la Sección Núcleo interceptaron la marcha de un automóvil Citroën C4 Aircross de color plateado, que circulaba en sentido norte-sur.

La actitud del conductor y ciertas irregularidades en la estructura del vehículo despertaron las sospechas de los gendarmes de manera inmediata.

Cabe desatacar que, tras una inspección minuciosa del rodado, los efectivos descubrieron que el vehículo había sido acondicionado para el tráfico de sustancias.

De acuerdo con las mismas fuentes consultadas, ocultos en distintos compartimentos del automóvil se hallaron numerosos paquetes rectangulares, conocidos como “ladrillos”, envueltos en cintas de distintos colores para su identificación.

Al realizar las pruebas de campo y el pesaje correspondiente, se confirmó que se trataba de un cargamento de 39 kilos de cocaína de máxima pureza.

Según se pudo conocer, la droga ya se encuentra a resguardo en la base de la fuerza federal, donde se completaron las pericias químicas bajo estrictas medidas de seguridad.

Es necesario resaltar que el conductor del vehículo, un hombre mayor de edad oriundo de la provincia de Jujuy, quedó detenido de inmediato.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el sospechoso habría partido desde el norte del país y tenía como destino final la provincia de Mendoza, utilizando las rutas catamarqueñas como corredor de tránsito para la mercancía ilegal.

El valor de la sustancia en el mercado ilegal alcanzaría cifras astronómicas, dada la pureza del material incautado y la cantidad de dosis que se logran retirar de circulación con este operativo.

Por el hecho, se dio intervención inmediata al Juzgado Federal de Catamarca, a cargo del juez Miguel Ángel Contreras, secretaría del Dr. Raúl Córdoba, desde donde se impartieron las directivas para el secuestro definitivo de la droga, el teléfono celular del involucrado y el automóvil Citroën C4 Aircross.

El detenido fue trasladado a la dependencia, donde permanecerá alojado e incomunicado a la espera de ser indagado por infracción a la Ley de Estupefacientes (Ley 23.737).

Las autoridades continúan con las tareas de inteligencia para determinar si el sujeto actuaba de manera independiente o si formaba parte de una red de transporte más compleja con conexiones en el NOA y Cuyo.