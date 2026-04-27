Correo Argentino en Catamarca va al paro: denuncian sueldos de $700 mil y posibles despidos

El gremio confirmó medidas de fuerza desde esta semana y alertó por telegramas enviados en distintas provincias. En Catamarca aseguran que trabajan con personal mínimo tras retiros voluntarios.

lunes, 27 de abril de 2026

El Correo Argentino atraviesa un nuevo foco de conflicto laboral y en Catamarca ya anunciaron paro para la próxima semana. Raúl Quijano, secretario general de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt) en Catamarca, sostuvo que el reclamo principal es salarial y advirtió que la planta local quedó reducida tras las salidas de personal de los últimos años.

“Estamos pasando por un momento crítico”, resumió el dirigente en diálogo con Mensajes en la Radio. Según explicó, un trabajador que recién ingresa “está cobrando 700 mil pesos en mano” y afirmó que “con eso no se puede vivir”.

Quijano señaló además que hace “dos años y medio” no hay paritarias y que los incrementos llegan por decisión del Gobierno nacional. “Nos dan un aumento del 1% o del 1,5%, y la nafta sube tres o cuatro veces en el mes”, cuestionó. Para el gremio, esa dinámica licuó el salario y empujó la protesta.

El plan de lucha incluye trabajo a reglamento hasta el jueves y paro el lunes y martes próximos. También buscarán sumarse a la movilización convocada por la CGT para el 12 de mayo.

“Estamos pasando por un momento crítico”.

Otro punto sensible es la reducción de personal. El dirigente indicó que, tras los retiros voluntarios aplicados años atrás, “se fue casi un 40 o 45% de los empleados” y que hoy la sucursal funciona “con la planta mínima”. Agregó que cuando un trabajador se enferma o toma vacaciones “se siente” porque no hay reemplazos.

En paralelo, denunció el envío de intimaciones y posibles cesantías. “El viernes a la tarde nos despacharon como 15 o 16 telegramas intimidatorios” por medidas gremiales, dijo. Y sumó una advertencia mayor: “Nos estamos enterando que están mandando telegramas de despido para todo el país, al boleo”.

Quijano remarcó que esperan definiciones de la federación sindical para resolver cómo continuará el conflicto en las próximas horas.