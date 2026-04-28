Javier Galán tiene una nueva denuncia por abuso sexual

Tal como lo adelantó este diario, otra joven buscó asesoramiento para realizar la presentación.

martes, 28 de abril de 2026

Tal como lo informó este diario, otra joven buscó asesoramiento en el estudio de la Dra. Barrientos para denunciar al legislador provincial por supuesto abuso sexual. Además, se sumaría una tercera presentación judicial.

Finalmente, tras reunirse durante el fin de semana, la ahora denunciante y la letrada se presentaron ambas ayer en la fiscalía y formalizaron la denuncia penal. Es la segunda acusación que pesa sobre Javier Galán en solo cuatro días.

En esta oportunidad, la abogada Silvia Barrientos prefirió no brindar información que pudiera identificar a la denunciante a los medios, explicando que: “Se ha presentado la denuncia correspondiente en la mañana de hoy -por ayer- ante la Justicia para que investigue el abuso sexual que sufrió esta mujer por parte de Galán. El viernes nos contactó para pedirnos asesoramiento”.

En la oportunidad, la abogada, al igual que en la primera denuncia, aportó pruebas a la fiscalía para que se investigue el hecho. A diferencia de la primera acusación penal en contra del legislador, la abogada aclaró que el delito denunciado por la segunda víctima fue solo el de “abuso sexual”.

“Es un mentiroso”

La abogada Silvia Barrientos tildó de “mentiroso” al diputado Javier Galán al ser consultada sobre las declaraciones que realizó a la prensa tras ponerse a disposición de la Justicia ayer.

“Todo lo que dice es falso. Hay más de cuarenta páginas con mensajes de texto de todo tipo” , expresó la abogada sentenciando: “El tipo es un mentiroso” refiriéndose al legislador provincial.