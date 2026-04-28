Chikungunya en alza: reportan 3 nuevos casos en la última semana

El Ministerio de Salud informó que no se registraron muertes en la última semana epidemiológica. La mayoría de los casos son autóctonos y reiteran el pedido de reforzar las medidas de prevención para evitar la proliferación del mosquito.

martes, 28 de abril de 2026

El Ministerio de Salud informó que durante la Semana Epidemiológica 16, del 19 al 25 de abril, se detectaron 3 nuevos casos de chikungunya.

En cuanto al dengue, el total acumulado en lo que va del año es de 5 casos, de los cuales corresponden 1 a Ancasti, 1 a Andalgalá, 1 a Capayán, 1 a Capital y 1 a Valle Viejo. Del total de los casos, 4 se consideran autóctonos y 1 en investigación.

Respecto al chikungunya, el acumulado de la temporada asciende a 25 casos: 22 en Capital y 3 en Valle Viejo. Del total, 24 son autóctonos y 1 corresponde a un caso importado.

Durante la última semana epidemiológica no se registraron fallecidos por dengue ni chikungunya.

Las autoridades sanitarias insisten en reforzar las medidas de prevención: eliminar recipientes que acumulen agua —potenciales criaderos de mosquitos— y utilizar repelentes tanto corporales como ambientales para evitar picaduras.