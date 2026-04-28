Universidades van a una nueva marcha y denuncian “apriete” del Gobierno a rectores

Fernando Morales confirmó que la cuarta Marcha Federal Universitaria sería el 12 de mayo y cuestionó al Ministerio de Capital Humano por exigir explicaciones a las casas de estudio mientras continúa el reclamo por fondos y salarios.

martes, 28 de abril de 2026

La pelea entre el Gobierno nacional y el sistema universitario se endurece y va en incremento: gremios docentes y nodocentes preparan una nueva movilización federal y acusan a la gestión de Javier Milei de endurecer el conflicto en lugar de buscar una salida.

Fernando Morales, secretario general del Gremio Docente Universitario (GDU) y referente de Conadu Histórica, sostuvo en Mensajes en la Radio, programa emitido por que “en vez de buscar una solución al conflicto, el Gobierno aprieta el acelerador” y empuja “un enfrentamiento más fuerte”. El dirigente apuntó directamente contra el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

Según explicó, desde Nación se envió una comunicación a rectores para que informen cómo garantizan el dictado de clases ante los paros. Morales rechazó esa medida y respondió que “quien garantiza el dictado de clases es el Estado”, ya que debe asegurar presupuesto, salarios y condiciones básicas para el funcionamiento del sistema.

También afirmó que el Ejecutivo “no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario” y recordó que la norma ya fue debatida y respaldada judicialmente. “Se encapricha para no querer cumplir la ley, pero sí manda a apretar”, lanzó.

“En vez de buscar una solución al conflicto, el Gobierno aprieta el acelerador”.

En ese marco, confirmó que la cuarta Marcha Federal Universitaria tiene como fecha prevista el 12 de mayo. Este martes, indicó, se reunirán en la Universidad Nacional de Catamarca autoridades, centros de estudiantes, federaciones y gremios para definir la organización local de la protesta.

Morales pidió además respaldo social. “Hoy es vital defender la universidad pública, gratuita y de calidad”, remarcó y sostuvo que la educación superior “no forma parte de la agenda política” del actual gobierno.

Sobre la situación interna en Catamarca, reclamó una postura firme de las autoridades académicas. “Esperemos que estén a la altura”, señaló, al recordar que también tienen responsabilidad sobre salarios y condiciones laborales.

Mientras sigue el paro universitario, el conflicto se encamina a una nueva demostración callejera que buscará repetir —y superar— las convocatorias anteriores.