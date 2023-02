Hijo de Rojas: “La Justicia no tiene tiempo para tomar una decisión conmigo”

Fernando Rojas insiste en su inocencia y en la habilitación para formar parte de la querella. El joven busca ayudar a esclarecer el asesinato de su papá, el exministro de Desarrollo Social

16 de febrero de 2023

En el marco de la investigación del asesinato del exministro, Juan Carlos Rojas se secuestraron celulares del círculo cercano del funcionario e imágenes de cámaras de seguridad cercanas, a los fines de determinar posibles participaciones del hecho. El informe de Gendarmería Nacional llegó a la fiscalía de Catamarca ayer, sin embargo, son 400 hojas para analizar.

La familia Rojas se mostró esperanzada ante los resultados que podrían arrojar estos documentos, sin embargo, el tiempo apremia: “Con respecto al informe de Gendarmería, es larguísimo, un espectro en el cual todavía se debe investigar. Fiscalía debería poner al personal necesario ello. Nosotros como familia tenemos esperanza de los resultados, pero es un ritmo largo y tedioso el que maneja la justicia”, explicó Fernando Rojas, el hijo del exsecretario de UTHGRA.

Fernando insiste en constituirse dentro de la querella, junto su hermana Natalia: “Se cambió de fiscal y todavía la Justicia no tiene tiempo para tomar una decisión conmigo, si me corren del lugar de sospechoso, para darme participación en la querella y poder colaborar con el informe. Parece que hay otras prioridades. Este no es nuestro asunto, sin embargo, la imputada aún también está sin esclarecer su situación como sospechosa. Parece que esto no es apuro para ellos””, expresó.

En cuanto a las acusaciones contra él, comentó: “Al principio se me puso como sospechoso, por haber sido la primera persona en encontrar a mi papá y darlo vuelta, para ver si estaba con vida o no. Es de público conocimiento, que el personal que intervino en la casa de mi papá hizo muchas cosas mal, entre las cuales, cuando interpretaron que yo estaba alterando la escena del crimen. Me pusieron como sospechoso, sin embargo, eso a la semana se cae porque no me llaman más a indagatoria”, concluyó el hijo del exministro asesinado.

Foto crédito: La Unión.