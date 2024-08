Imputaron a Alberto Fernández por lesiones graves y amenazas coactivas

El fiscal federal Ramiro González ha ordenado una serie de medidas de prueba, incluyendo la citación de testigos y la solicitud de antecedentes médicos.

14 de agosto de 2024

El ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue imputado hoy por el fiscal federal Ramiro González en la causa que lo acusa de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por ocurrir en un contexto de género, así como de amenazas coactivas en perjuicio a la ex primera dama, Fabiola Yañez.

En su dictamen, el fiscal González describió un total de nueve hechos de violencia contra Yañez y ordenó una treintena de medidas de prueba para avanzar en la investigación. Entre las medidas adoptadas se encuentra la citación de varios testigos clave, como María Cantero, ex secretaria privada de Fernández; Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial; Miriam Yañez Verdugo, madre de la denunciante; Sofía Pacchi, amiga de Yañez presente en la fiesta de Olivos; y Alicia Barrios, periodista que también será interrogada. Además, se ha convocado a Daniel Rodríguez, ex intendente de la quinta de Olivos.

El fiscal también solicitó a instituciones médicas como la Clínica INECO y la Clínica Fertilis, así como a Sanatorio Otamendi y a SANAR, que entreguen los antecedentes médicos de Yañez, incluyendo su tratamiento psiquiátrico y de fertilidad. También se requerirá un informe detallado sobre el estado integral de la víctima a la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), que ya brinda asistencia a Yañez.

Adicionalmente, se ha pedido al juez federal Julián Ercolini que obtenga las llamadas entrantes y salientes de una serie de teléfonos celulares relacionados con el caso.

La imputación de Fernández se produjo después de la declaración testimonial de Yañez, que se realizó por Zoom desde el consulado argentino en Madrid y tuvo una duración de aproximadamente cuatro horas. Inicialmente, el expresidente enfrentaba cargos por lesiones leves reiteradas, pero tras el testimonio de Yañez y la ampliación de la causa, los cargos se han elevado a lesiones graves con agravantes por el vínculo y contexto de violencia de género, así como amenazas coactivas.