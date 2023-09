Incendio en Barrio Acuña Isí: “Lo único que agradezco es que mi mamá está bien”

Un incendio devastador afectó con perdidas una vivienda en el Barrio Acuña Isí de la capital. A pesar de los daños materiales totales, la familia Palavecino se siente agradecida por estar a salvo.

22 de septiembre de 2023

Esta mañana se desató un incendio en el Barrio Acuña Isí, que afectó la vivienda número 84 de la primera etapa, propiedad de la familia Palavecino. Las causas del siniestro aún están por determinar, pero se presume que pudo haber sido causado por velas encendidas en la casa.

Afortunadamente, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y Bomberos de la Policía llegaron rápidamente al lugar y lograron controlar las llamas antes de que se extendieran aún más.

Uno de los bomberos que trabajó en la escena mencionó: “No sabemos cuál es el origen, pero alguien dice que es una vela que dejaron encendida; todo puede ser, y todo indicio es válido hasta que se demuestre mediante la pericia técnica cuál fue el inicio del incendio. Los sectores más afectados fueron el living y la cocina, que fue el sector más golpeado.”

A pesar del rápido accionar de los bomberos, los daños en la vivienda fueron totales. Leonardo Toledo, hijo de la propietaria, expresó su angustia con la prensa local: “Lo único que agradezco es que mi mamá está bien y mi familia, pero bueno son daños materiales. No se qué pasó pero agradezco a Dios que mi mamá está afuera que es lo único que me importa. Lo material uno trabajando se lo puede rebuscar como sea, no quedó nada de la casa” dijo entre lágrimas.

Afortunadamente, no se registraron victimas. Sin embargo, los peritos realizarán una investigación para determinar las causas exactas del incendio, que destruyó parte de la cocina, el comedor y una habitación de la casa.