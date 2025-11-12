Investigan a sujeto que abusó de una adolescente y amenazó con difundir los videos

miércoles, 12 de noviembre de 2025

La fiscal especializada en Violencia Familiar y de Género, Dra. Ruth Antonino se encuentra abocada a la investigación de un grave hecho en donde un sujeto habría abusado sexualmente de una adolescente de 16 años, a quien amenazó con difundir videos íntimos de la menor.

El hecho se conoció cuando en una crisis de nervios la jovencita se quebró y le contó a su papá lo que estaba pasando. Sin dudarlo el hombre se dirigió a la unidad de violencia que funciona en Valle Viejo y denunció lo sucedido, poniendo a disposición de los investigadores el teléfono celular de la adolescente, dispositivo por el cual el denunciado había contactado a la jovencita de quien abuso y luego amenazó.

La denuncia fue informada a la fiscal Antonino, quien ordenó una batería de medidas, entre ellas secuestrar el teléfono celular del denunciado para su correspondiente peritaje.

Además, ordenó que a la jovencita se le brindara la asistencia profesional necesaria, activando también el protocolo de abuso sexual.

Si bien la fiscal continúa reclamando pruebas para continuar avanzando en la investigación, por el momento no tomó medidas contra la libertad del sindicado, esto en razón a que la investigación penal preparatoria es muy reciente, aun cuando se le impusieron severas restricciones al denunciado, entre ellas la de no acercarse a la adolescente ni a su familia.

Además de las medidas protectorias y restrictivas, la fiscal continúa recabando pruebas para evaluar oportunamente la imputación si corresponde.