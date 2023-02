Jalil sobre el Poder Judicial: “No hay elementos políticos en la designación de jueces”

El primer mandatario adelantó que habrá modificaciones en la designación de magistrados. Confirmó el llamado a extraordinarias.

15 de febrero de 2023

El gobernador Raúl Jalil se refirió al apartamiento del fiscal Laureano Palacios de la causa por el asesinato del ex ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas, por serias irregularidades en el procedimiento inicial de la investigación que derivó en el pedido de inicio de Jury por parte de la oposición y su impacto en las decisiones que se tomarán desde el Ejecutivo. Si bien optó por no opinar sobre el proceso puntual que se está llevando adelante para resolver si se hace pedido o no al Jury al fiscal que lleva medio semestre en el cargo, destacó que “hubo un avance importante en la designación de jueces y estamos analizando otros”.

En una conferencia de prensa improvisada que brindó en Casa de Gobierno cuando realizaba anuncios de distinta índole, Jalil enfatizó en la creación de la Comisión Evaluadora para la Selección de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, lo que consideró que “ha sido un proceso que significa sacar la policita de ese sector porque no hay elementos políticos en la designación de jueces”.

Acto en Casa de Gobierno donde se anunciaron diferentes cuestiones, entre ellas el “One Shot Escolar”.

La Comisión Evaluadora fue creada luego de que se derogara la ley provincial 5012 de 2000 que creó el Consejo de la Magistratura, en el mismo momento que se aprobó en la Legislatura Provincial la ampliación de 5 a 7 los miembros de la Corte en 2020.

En este contexto, el mandatario confirmó que en dos semanas realizará el llamado a sesiones extraordinarias donde habrá “temas importantes” para tratar, entre ellos los relacionados con el Poder Judicial, aunque no adelantó detalles al respecto.