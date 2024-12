Javier Milei aseguró que la sesión que epulsó a Kueider es invalida

Confirmó que la vicepresidenta fue notificada del viaje a Italia “48 horas antes de la sesión»

viernes, 13 de diciembre de 2024

Javier Milei habló por primera vez de la polémica sesión del Senado en la que se expulsó a Edgardo Kueider, el dirigente peronista que fue detenido en Paraguay con más de 200 mil dólares sin declarar. El Presidente fue tajante en su definición y apuntó directamente contra Victoria Villarruel: dijo que la vice sabía “48 horas antes de la sesión” del viaje presidencial a Italia y que no debió haber estado ocupando la titularidad de la Cámara alta.

“En el momento en que yo entro de viaje, automáticamente se produce la acefalía, entonces queda a cargo del ejecutivo la Vicepresidenta. Si preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Legislativo, pero al mismo tiempo es Presidente de la Nación interina. Eso violenta la división de poderes. La sesión es inválida. Igual se podría hacer nuevamente porque dados los números está claro que todos queremos a los Kueider afuera”, dijo el Presidente.

Asimismo, el mandatario detalló: “Lo que puedo notificar y verificar es que Villarruel fue informada. Se le comunica que voy a estar de viaje el martes. Estaba informada 48 horas antes de la sesión. La Escribanía General de la Nación interactuó con la secretaria de Villarruel así que también fue notificada la secretaria. El jueves que viajé, Adorni confirmó que yo estaba viajando a Italia a eso de las 12/12.30. Eso fue diseminado por todos los medios. Cuando yo termino de firmar, el escribano general de la Nación la llama a Villarruel y como no contestaba le escribieron a la secretaria y tampoco contestó. Habían sido notificados el Legislativo ni viceversa. Lo mimo pasa con el judicial”.

Milei fue consultado por la iniciativa de Ficha Limpia que quedó trunca en la Cámara de Diputados: “Yo soy impulsor de Ficha Limpia. Hay cuestiones que pasaron en la sesión y cuestiones técnicas. En la sesión se sabía que no daban los números. Nadie dice que de Juntos por el Cambio faltaron 12. Y después hay algunos que, como fueron perseguidos políticamente, no les gustaba el proyecto. Cuando pasó esto, hablé con Lospennato y le dije ‘hagamos un proyecto nuevo’. Mi link, porque no soy una persona que sabe de Derecho, es con Luis Petri. Queremos Ficha Limpia con fair play, porque lo que pretendemos es que los chorros no estén adentro de la política”.

Donde continuo, “El proyecto como está ahora, deja afuera a los buenos y mete a los chorros. Va en contra del objetivo de los argentinos que es sacar a los chorros. Hagamos un proyecto que contemple las trampas electorales que va a usar esta gente para evitar competir a los que pueden ganar”.

El jefe de Estado, también agregó que “Nosotros pensamos en lo que es la vía de la gestión, de la política y de la batalla cultural. La de la política ya la saben, mi hermana en seis meses hizo un partido nacional, una cosa nunca vista. La otra es la gestión. Si gestionamos le ganamos al que sea. Hoy estaríamos sacando el 50% de los votos porque bajamos la inflación, el PBI está recuperando, la economía crece al ritmo del 10%. El PBI per cápita en la Argentina subió 120%. Nosotros recompusimos la confianza, hicimos bajar el resigo país y el dólar está igual a cuando asumimos”.

“Los que defendemos las ideas de la libertad tenemos que estar todos juntos en una misma lista. Tenemos que terminar con los colectivistas y populistas de una vez. Tenemos que darles una paliza ejemplar para asegurarnos de que por 20 años no vuelvan y sacar a la Argentina del pozo”, manifestó.

Al finalizar, ratificó que su postura contra las jubilaciones de privilegio. “No deberían existir. Dicho sea de paso, yo se la saqué a Cristina. Lo ideal sería eliminarla por ley para que la casta demuestre que está dispuesta a tomar los costos”.