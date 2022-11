JxC criticó al kirchnerismo por la disputa en el Consejo de la Magistratura: “No pueden actuar como delincuentes acorralados”

Se debe a que el Senado ratificó a Martín Doñate en el órgano judicial. Los integrantes de la Mesa Nacional advirtieron que se trata de una “grave situación institucional”

17 de Noviembre de 2022

Referentes de Juntos por el Cambio

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio criticó a la vicepresidenta Cristina Kirchner por desestimar la decisión de la Corte Suprema para nombrar a Luis Juez en el Consejo de la Magistratura y, en su lugar, ratificar al senador oficialista Martín Doñate.

En un comunicado difundido este jueves, advirtieron “sobre la grave situación institucional que ha provocado la decisión de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, de alzarse contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia de interpretación constitucional de la República, insistiendo en la maniobra urdida para obtener la mayoría de la representación del Senado en el Consejo de la Magistratura”.

“Se está poniendo en peligro el orden institucional del país en procura exclusivamente de favorecer la situación personal de alguien procesado por gravísimos hechos de corrupción, que ya deberían estar resueltos para la salud de la República si no se estuviera intentando permanentemente evitar el pronunciamiento de la Justicia”, agregaron.

En ese sentido, expresaron: “Los argentinos no nos merecemos semejante manoseo. Las máximas autoridades del país no pueden actuar como delincuentes acorralados y arrastrar en sus intentos de impunidad a los pilares de la institucionalidad del país. La convivencia ha de fundarse con todos los ciudadanos iguales ante la ley y sin privilegio alguno”.

Las declaraciones de los integrantes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se deben a que este miércoles el Senado aprobó la designación de la senadora María Inés Pilatti Vergara y los senadores Eduardo Vischi y Doñate como miembros titulares y las senadoras Giacoppo y Fernández Sagasti y al senador Bensusán como miembros suplentes para integrar el Consejo de la Magistratura.

La sesión del Senado en la que aprobó el Presupuesto 2023 y se ratificó a Claudio Doñate en el Consejo de la Magistratura

Ante este escenario, desde la oposición señalaron que no se cumplió con lo acordado y definieron no dar quorum. “No vamos a bajar ni para debatir los candidatos del Consejo de la Magistratura ni para debatir el Presupuesto. Hoy no vamos a ir”, expresaron ayer en la previa a la sesión.

“Vamos a volver a la Justicia, vamos a denunciar que ellos no son la tercera minoría, quien tiene que ser el representante por la tercera minoría para el período 2022-2026 es Luis Juez del PRO”, agregó la misma fuente.

A través de un comunicado, Juntos por el Cambio denunció “un nuevo atropello contra el orden institucional del país” por parte de CFK: “Somos conscientes de que, una vez más, Cristina Fernández de Kirchner, tensa la institucionalidad hasta romperla con el fin de servir a sus intereses personales. Por ello, este Interbloque no va a convalidar una maniobra sumamente lesiva, ni vamos a permitir ser arrastrados a un conflicto de poderes que sólo traerá como consecuencia la profundización de la división de los argentinos y el agravio a la paz social”.

“Por todo lo mencionado —enfatizó el documento—, como Interbloque no convalidaremos esta sesión y elevaremos de manera inmediata nuestro reclamo a la Justicia para que se cumpla el pronunciamiento dictado por el Máximo Tribunal. Es nuestro deber ante la urgencia volver a encauzar a nuestro país por el camino de la institucionalidad ante las continuas embestidas del Frente de Todos”.