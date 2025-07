Kicillof: “Los gobernadores y el Senado le pusieron un correctivo democrático a Milei”

sábado, 12 de julio de 2025

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó al presidente Javier Milei tras el revés legislativo que sufrió el oficialismo esta semana en el Senado, al considerar que en “estos días se le puso un correctivo democrático” al mandatario, aunque advirtió que la respuesta del jefe de Estado “es profundizar” sus políticas de ajuste.

Las declaraciones del mandatario provincial se produjeron luego de que la Cámara alta aprobara por amplia mayoría una serie de leyes impulsadas por la oposición y gobernadores de distintos signos políticos, entre ellas el aumento a jubilados, la emergencia en discapacidad, la prórroga de la moratoria previsional y un fondo de asistencia para Bahía Blanca.

El Gobierno nacional anticipó que vetará las iniciativas, y denunció un supuesto “intento de golpe institucional”.

Kicillof también apuntó contra Milei por su ausencia en el acto oficial del 9 de Julio en Tucumán. “El presidente no quiso viajar porque tenían confirmado a dos gobernadores habiendo invitado a todos. Me parece que hubiera sido una foto penosa que no quiso tener”, consideró en declaraciones televisivas.

Y añadió que “actúan con esa irresponsabilidad y no se hacen cargo de lo que está ocurriendo en la economía argentina, que tiene que ver con lo cambiario, lo productivo y lo laboral. En Argentina está todo parado y la gente no llega a fin de mes”.

Además, Kicillof destacó el lanzamiento del frente Fuerza Patria (FP), que integra junto a intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el PJ bonaerense y el Frente Renovador.

“Estoy tremendamente satisfecho porque hemos dejado las diferencias de lado. Todos los sectores resolvimos que había que sumar fuerzas para ponerle un freno a Milei”, afirmó.

Y concluyó: “La provincia y la democracia están bajo ataque. Ahora hay una boleta que sirve para defenderla. Creo que eso muestra una madurez dentro de un proceso que fue complejo. Pero a nosotros nos da la tranquilidad de haber escuchado lo que nos piden: vayan juntos y pónganle un límite a Milei”.

Fuente: Noticias Argentinas