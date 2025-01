La indignante frase que usó Agustín López Gagliasso luego de asesinar a una madre y su hija: «Mirá cómo me quedó el auto”

El joven se encuentra actualmente imputado.

miércoles, 29 de enero de 2025

En medio de su recuperación física y mientras cuida de su pequeña hija de 6 años, que permanece internada por las heridas que sufrió en el siniestro, Diego García comenzó a hablar con la prensa a fin de exigir justicia ante la fatal pérdida de su esposa e hija mayor.

En ese contexto, habló con la radio Cadena 3 de Rosario, donde relató los momentos posteriores al episodio y que también figuran en el testimonio que presentó por escrito este viernes, durante la audiencia imputativa contra Agustín López Gagliasso, responsable de las muertes.

“Es un milagro que no me mató a mí y a mi hija Vicky. No mostró ningún arrepentimiento cuando me acerqué a él, solo se preocupó el auto”, dijo García.

Y agregó: “Yo lo único que le pude decir es ‘me arruinaste la vida, ¿no te da cuenta que mataste a mi hija y a mi mujer?’. Y él me contestó: ‘Mirá como me quedó el auto’”.

“Cualquier condena que reciba es poco”

“Es inexplicable lo que pasó”, aseguró el cordobés que perdió a su esposa y a su hija. “Es un asesino al volante, no hay otra explicación. Lo que hizo es una locura, esa zona es para caminar, pasear, trotar… No te da tiempo a reaccionar. Es un milagro que nosotros dos estemos vivos”, afirmó.

“Cualquier condena que reciba es poco para el daño que causó. No tiene idea de lo que hizo. Hay que cambiar las penas de tránsito, que son leves en comparación con el daño que generan. Mi nuevo objetivo es luchar para que esto no vuelva a pasar”, señaló con firmeza.