Le negaron la entrada a un joven y sus amigas lo defendieron: ¿qué pasó en la cervecería Berlín?

Fernando Ibañez pasó la peor noche de su vida durante el fin de semana. El pub fue tildado de “homofóbico”.

28 de noviembre de 2023

Fernando Ibañez denunció publicamente haber sufrido discriminación por parte de la seguridad de ingreso de la cervecería catamarqueña, Berlín. Durante el sábado a la noche, Ibañez se dispuso a compartir con sus amigos, cuando por su vestimenta, no lo habrían dejado ingresar al local.

“Vos así no podés entrar”, le señaló el personal de seguridad a Fernando, durante la madrugada del pasado domingo. Ante la negativa y el destrato, su acompañante reclamó al guardia, sin embargo, se sostuvo en su posición.

Pasaban los minutos y más mujeres se sumaron a la parada de Fernando. El grupo de jovenes cuestionaron al personal, hasta que finalmente llegó un encargado y lo hizo pasar.

“Lloré de tristeza y me dieron ganas de no volver salir nunca. Ganas de esconderme y no existir”, explicó Ibañez en su descargo público de Instagram.