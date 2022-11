Ley de Nietos: España aclaró quiénes pueden atenerse a la norma que facilita tramitar la ciudadanía

La Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional española viajó a Buenos Aires y habló con Infobae sobre la nueva normativa para obtener el pasaporte. Dijo que tiene un criterio más amplio del que se cree

9 de Noviembre de 2022

Pilar Cancela Rodríguez, Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional, conversó con Infobae sobre los alcances de la ley de Nietos. (EFE)

Pilar Cancela Rodríguez, Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional de España, está de visita en la Argentina en el marco de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL, así como para realizar encuentros con representantes del PSOE en la Argentina.

La política española charló con Infobae sobre los alcances de la nueva Ley de Memoria democrática, más conocida como “ley de Nietos”, y comentó que, “al igual que ya lo había hecho la Ley de Memoria Histórica del 2007″, la normativa tiene un alcance amplio que no se limita únicamente a los descendientes de españoles perseguidos por el franquismo, sino que también contempla a quienes tuvieron que exiliarse por motivos económicos, de creencia, ideológicos y de orientación sexual, “entre otras razones”.

“La ley de nietos no se atiene estrictamente a quienes fueron exiliados por razones políticas -dijo Cancela Rodríguez-, también abarca los casos de españoles que debieron irse de España por otros motivos y que por esa razón perdieron la nacionalidad; un caso muy claro es el de las mujeres que dejaron de ser españolas para la ley por haberse casado con un extranjero”.

La funcionaria se refiere al apartado de la “ley de Nietos” que determina que la norma alcanza a aquellas mujeres que hayan perdido la nacionalidad española por haberse casado con un extranjero antes del 29 de diciembre de 1978.

“Hay una interpretación de la ley más generosa que lo determinado estrictamente por la normativa, por lo que hay diferentes casos por los que un argentino podría hacerse de la ciudadanía española; es una cuestión de reparación y justicia histórica”.

La funcionaria aseguró que España recibe a los argentinos “con los brazos abiertos”. (REUTERS/Jon Nazca)

Tras esta explicación, Infobae le consultó sobre la recepción en España para los argentinos o personas de otras nacionalidades que reciben la nacionalidad española a través de la “ley de Nietos”.

“No hay ideas preconcebidas ni actitudes de rechazo por parte de la sociedad española, al contrario, España los recibe con los brazos abiertos”, aseguró Cancela Rodríguez.

“Se vive con total normalidad y alegría, sobre todo con personas que llegan desde Argentina, un país con el cual hay una hermandad muy fuerte y una relación identitaria -agregó la funcionaria española-, además en España sabemos muy bien lo que es emigrar, por lo que se comprenden las situaciones de toda persona que solamente busca mejores condiciones de vida”.

“Y hay otro dato que a mí no me gusta mucho mencionar pero que no es más que la realidad, actualmente España sufre de un déficit demográfico y los argentinos y latinoamericanos que llegan al país a vivir suelen tener entre veintipico y cuarenta años como máximo, por lo que a nuestro país también le sirve mucho la llegada de estas personas”, comentó Cancela Rodríguez.

“Además, si hablamos de la Argentina, quienes emigran hacia España suelen ser personas calificadas, que buscan desarrollar un proyecto de vida ya sea solos o en pareja, con ganas de construir y sumar; por ello hay que huirle a los discursos de odio o perniciosos, simplemente porque están muy alejados de la realidad”, dijo la funcionaria española.

“Las migraciones son sustanciales a la propia evolución humana, así como en otras épocas fuimos los españoles los que debimos emigrar para conseguir mejores condiciones de vida, hoy hay argentinos y latinoamericanos que buscan eso fuera de sus países de origen, y estos movimientos continuarán a lo largo de la historia en diferentes direcciones”, agregó Cancela Rodríguez y concluyó la conversación remarcando que “es un orgullo para nosotros que haya argentinos con ganas de vivir en España, fueron, son y serán por siempre bienvenidos”.