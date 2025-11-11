Llaryora pidió cambios en el Presupuesto 2026 tras reunirse con Santilli en Casa Rosada

El gobernador de Córdoba calificó como “positiva” la reunión con el futuro ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque advirtió que el proyecto oficial deberá modificarse para lograr el apoyo de las provincias.

lunes, 10 de noviembre de 2025

El mandatario provincial advirtió que el proyecto deberá incorporar “determinadas modificaciones” para poder ser aprobado. “Tiene que tener determinadas modificaciones para ser aprobado”, expresó al retirarse de la sede gubernamental, luego de casi una hora y media de encuentro.

Durante la reunión se analizaron las reformas económicas y fiscales que el Gobierno nacional busca implementar el próximo año, así como los reclamos de las provincias para garantizar la continuidad de obras públicas y el envío de fondos coparticipables.

Llaryora remarcó la importancia del diálogo con la nueva gestión y reiteró la disposición de Córdoba a acompañar las medidas que promuevan el crecimiento y la equidad federal, aunque insistió en que “el presupuesto debe reflejar las necesidades de todas las jurisdicciones del país”.