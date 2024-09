Los cinco diputados catamarqueños votaron en contra del veto de Milei

miércoles, 11 de septiembre de 2024

En marco de la jornada donde se debatió el veto a la reforma jubilatoria, los diputados nacionales por la provincia, votaron en contra.

La diputada de Unión por la Patria Silvana Ginocchio, votó en contra del veto a la reforma jubilatoria. Además agregó en su disertación que “no se puede dejada de lado la seguridad social, como el envejecimiento que es un proceso gradual, que tiene cambios y produce cambios en las personas significativos, que son contingencias biológicas y que el estado tiene que garantizar derechos humanos y libertades fundamentales” y añadió como “la calidad de vida, el bienestar físico, mental, social. Entonces hoy no es un tema cualquiera no estamos en contra de nadie pero sí a favor de los jubilados, si a favor de las personas que no están en condiciones de hacerles cargo de buscar nuevos trabajos”.

El diputado Francisco Monti, por la Unión, Cívica y Radical, realizó también su votación negativa en relación a lo solicitado por el presidente de la nación. Monti votó a favor en general y en particular por el proyecto que incluye una recomposición del 8.1% y una nueva fórmula para la actualización de los haberes de los pasivos. Donde añadió: “Tenemos que entender que las miradas cooperativas a veces pueden ser incluso de mayor cooperación, valga la redundancia, que las que nacen de las entrañas de los propios oficialismos”.

La diputada Fernanda Ávila (UP), de igual forma que su compañera de partido votó en contra al veto de la reforma jubilatoria

Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega, también del oficialismo provincial, se pronunciaron en contra.