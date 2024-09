Los hinchas de Policial no van a asistir a la cancha

viernes, 6 de septiembre de 2024

Desde hoy viernes comienza a jugarse el Torneo Clausura de la Liga Catamarqueña de Fútbol, que otorgará dos plazas para el Torneo Provincial 2025.

Policial debutará el domingo ante La Fiel y la novedad es que los hinchas del “Matador” de La Tablada no van a asistir a la cancha.

De acuerdo a lo comentado a El Esquiú.com, por un referente de la hinchada de Policial, dijo que “se llegó a un acuerdo entre dirigencia y los socios e hinchas de no ir estás 6 fechas por el inconveniente del tema recaudación”.

También dijo que “esto es por el bien del club, creo que no merecemos estos tipos de recaudación cuando es Policial quien está llevando mucha gente hoy por hoy lo vemos medio injusto”.