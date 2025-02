Los jubilados autoconvocados de Catamarca retoman a las marchas de los miércoles

En una jornada calurosa, los jubilados autoconvocados volvieron a las calles para expresar su descontento y continuar con su lucha por los derechos previsionales.

miércoles, 26 de febrero de 2025

Este miércoles, aproximadamente 50 personas se movilizaron en la Plaza 25 de Mayo, como parte de una jornada nacional de lucha que se lleva a cabo todos los miércoles. La marcha fue apoyada por diversos movimientos, incluidos el Partido Intransigente y el MST.

En una cobertura realizada por el Esquiú Play, los jubilados piden la prórroga de la moratoria previsional, una medida que podría impactar a un millón de personas, y la restitución de derechos perdidos. También exigen que los medicamentos sean cubiertos al 100% por el PAMI y la anulación del DNU 70. En este contexto, destacan la necesidad de aumentar la mínima jubilatoria, actualmente situada en 400 mil pesos, que consideran insuficiente para cubrir las necesidades básicas.

“Pepe” Martínez, uno de los participantes de la marcha, explicó la situación de vulnerabilidad de muchos jubilados, especialmente aquellos que han trabajado en empleos rurales y de servicio doméstico, donde los aportes no siempre se realizaron de forma adecuada. “Estamos en la calle porque la moratoria se termina y mucha gente no podrá jubilarse debido a que no se hicieron los aportes correspondientes. El gobierno nacional y provincial deben escucharnos”, expresó Martínez.

A su vez, Roberto Robles, jubilado de un colegio privado, relató su situación personal, donde tras años de trabajo con la mitad de su salario en negro, ahora enfrenta una jubilación de pobreza. “Pasé de tener un sueldo de 600 mil pesos a una pensión que no cubre mis necesidades básicas”, comentó, mientras seguía con la manifestación. Según Robles, esta falta de aportes le ha condenado a la indigencia, y muchos otros en su situación corren el mismo riesgo.

Seguidamente, el dirigente del Partido Obrero, Ariel López, destacó la importancia de esta marcha y vinculó la problemática con las políticas del gobierno de Javier Milei, que, según él, afecta directamente a los jubilados al no garantizar los derechos previsionales. “La moratoria de Milei y su gobierno tiene un impacto grave en la provincia de Catamarca, donde muchos trabajadores, como becados y contratados en la municipalidad, han trabajado en negro durante años. Si se cae la moratoria, quedarán fuera del sistema previsional”, explicó López.

Asimismo, López también se refirió a los recortes en las partidas sociales, que han afectado a comedores y otros espacios de lucha popular. “Es parte de una estrategia del gobierno para que los más pobres paguen los costos del ajuste”, afirmó.