“Los legisladores oficialistas deberían preocuparse por los crímenes políticos”

jueves, 30 de marzo de 2023

“Hay en Catamarca un crimen político, el asesinato de un ministro que, llamativamente fue muy mal investigado y ahora se quiere meter todo bajo la alfombra; éstas son los temas que deberían preocupar al gobernador Raúl Jalil, a los legisladores y a la dirigencia del oficialismo”. De esta forma, el diputado provincial Enrique Cesarini salió a cuestionar la defensa que, a través de los medios de comunicación, realizaron los legisladores del gobernador de la provincia tras las críticas del Jefe de Gobierno de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta.

“Nosotros, y creo que la mayor parte de la ciudadanía de Catamarca, coinciden con las expresiones de Rodríguez Larreta respecto lo que significa para nuestra provincia la nociva alineación política del gobernador Jalil con el gobierno kirchnerista, que nos ha llevado a tener una pobreza que supera el 40 por ciento, a ser una de las provincias con los ingresos promedio más bajos de todo el país, aun cuando paradójicamente, Catamarca es de las provincias que más recursos recibe de la nación, pero esos recursos no llegan a la gente”, detalló Cesarini. “Por eso me llama poderosamente la atención que desde el oficialismo haya tanto interés en defender al gobernador, pero no hay ese interés por ejemplo en acompañar a la familia del ministro Juan Carlos Rojas, que fue asesinado y se trató de hacer pasar este gravísimo hecho como una muerte natural. Hoy los hijos del ministro Rojas, deben hacer marchas para reclamar que la investigación avance, para saber quién y por qué asesinó a su padre, mientras el gobierno en conjunto les ha dado la espalda”, agregó Cesarini.