Macri no descartó armar una coalición entre el PRO y LLA para las Legislativas de 2025

El ex presidente afirmó que se «puede intentar hacer una coalición e ir juntos a una elección», pero puso algunas condiciones.

miércoles, 23 de octubre de 2024

El líder del PRO, Mauricio Macri, no descartó armar una coalición con La Libertad Avanza para las elecciones de medio término del año próximo.

«Yo dije que en el siglo XXI nadie se casa sin conocerse. Estamos en una etapa de ver si conseguimos conocernos, generar respeto y confianza. Si hay respeto y confianza, uno puede intentar hacer una coalición e ir juntos a una elección», planteó el ex presidente durante una entrevista con LN+.

Aliados en el Congreso, el PRO y LLA exploran distintos caminos hacia una confluencia en 2025. Pero entre sus principales dirigentes aún hay diferencias en cuanto a si esa alianza se materializa como una coalición o, por el contrario, como planteó el presidente Javier Milei, una fusión.

Con todo, Macri aclaró que una alianza legislativa «no tiene que ser algo forzado», sino producto «de que se crea que el ímpetu que tienen ellos, la fuerza con la que salen a la cancha a pelear, tiene una posibilidad de tener una sinergia con una experiencia de haber hecho muchas cosas que cambiaron la Argentina y que fueron la huella sobre la cual arrancaron».}

En cuanto al rol del PRO durante estos primeros 11 meses de administración libertaria, Macri afirmó que su espacio «ha hecho lo que no se vio en la historia de la política argentina». «Los desafío a que me digan cuando un partido que no era gobierno ha apoyado con la generosidad y la responsabilidad que lo ha hecho el PRO», sumó el ex mandatario.

Quienes en el oficialismo miran con recelo una alianza con el PRO sostienen que sus votantes ya fueron absorbidos por LLA. Contra esta premisa, Macri consideró que el votante del PRO «debe estar contento por la generosidad con la que actuó» el partido amarillo. «Me dice gracias por apoyar porque reconocen que nosotros tenemos dirigentes formados, valiosos, con experiencia de gobierno, con experiencia legislativa, que son los que han defendido las leyes que salieron», concluyó.