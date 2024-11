Mañana se inician las Fiestas en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle

jueves, 28 de noviembre de 2024

Con la tradicional Bajada de la Sagrada Imagen desde el Camarín hasta el Presbiterio, este viernes 29 de noviembre, a las 19.00, se inician las Fiestas en honor a la Pura y Limpia Concepción del Valle, cuyos actos de cierre se llevarán a cabo el domingo 8 de diciembre, con la Solemne Procesión desde la plaza El Maestro hasta la Catedral Basílica y Santuario mariano.

Las festividades se enmarcan en el Año de la Oración en preparación para el Jubileo de 2025, bajo el lema “Peregrinos de esperanza”.

“El Año Jubilar, tiempo de gracia y conversión” es el tema general de la Novena, que comenzará en esta jornada.

El programa arrancará a las 18:00 con la animación y a las 19:00 será la ceremonia de la Solemne Bajada de la Imagen de Nuestra Madre Morena, que espera a sus hijos. Inmediatamente se comenzará el rezo del primer día de la Novena.

Homenaje de los medios de comunicación

A las 21:00 se celebrará la Santa Misa, presidida por el obispo diocesano Mons. Luis Urbanc, en la que rendirán su homenaje los medios de Comunicación Social estatales, privados y eclesiales y la Pastoral Diocesana de Comunicación Social.

Se invita a los alumbrantes a participar de esta celebración en la que se bendecirán los instrumentos de trabajo, y se pedirá especialmente por quienes trabajan en este ámbito, sus familias y por quienes ya partieron de este mundo.

Quienes lo deseen pueden enviar sus intenciones al 383 4511719, para que sean leídas 10 minutos antes del inicio de la Santa Misa.

Transmisión

La Solemne Bajada de la Sagrada Imagen y la Santa Misa de las 21.00 se podrá seguir a través de las redes sociales del Santuario Catedral y del Obispado: facebook y youtube, con transmisión especial de Radio TV Valle Viejo.

PROGRAMA COMPLETO DE LAS SOLEMNES FIESTAS EN HONOR DE LA PURA Y LIMPIA CONCEPCIÓN DEL VALLE

Del 29 de noviembre al 8 de diciembre de 2024

2024 – Año de la Oración en Preparación para el Jubileo 2025

Tema: “El Año Jubilar, tiempo de gracia y conversión”.

Lema: Peregrinos de esperanza.

Viernes 29 de noviembre

Tema: “El Año Jubilar, tiempo de gracia y conversión”.

18:00 Animación.

19:00 Solemne Bajada de la Imagen de la Pura y Limpia Concepción del Valle desde el Camarín hasta el Presbiterio. REZO DEL PRIMER DÍA DE LA NOVENA.

21:00 MISA. Presidida por el Señor Obispo Mons. Luis Urbanc. Medios de Comunicación Social estatales, privados y eclesiales. Pastoral Diocesana de Comunicación Social.

Sábado 30 de noviembre

SAN ANDRÉS, APÓSTOL

Tema: “Fe, esperanza y caridad, esencia de la vida cristiana”.

06:30 Rezo del Santo Rosario.

07:00 MISA. Peregrinos y devotos de María.

08:00 MISA. Junta de Laicos Organizados (JALO), Movimiento de Schöenstatt y Unión Eucarística Reparadora (UNER).

09:00 Rezo del Santo Rosario.

10:00 MISA. Ministerio de Industria, Comercio y Empleo: Autoridades y empleados, Comercios y Empresas del medio, Unión Comercial Catamarca, Centro de Empleados de Comercio de Catamarca, Sindicato de Comercio y CGT Catamarca.

11:00 MISA. Homenaje de la Vida Consagrada: Orden de Frailes Menores (OFM), Monasterio Inmaculada del Valle, Hermandad Dominicana, Fraternidad Eclesial Franciscana, Hermanas Misioneras Catequistas de Cristo Rey, Hermanas del Verbo Encarnado, Hermanas Nazarenas, Padres Lourditas, Hermanas del Huerto, Hermanas Redentoristas, Instituciones Cristíferas, Instituto Amigas y Amigos en el Señor Jesús en Comunión con Chemin Neuf.

12:00 Ángelus y Letanías.

15:00 a 18:00 Jornada de Oración guiada por el padre Fabián Barrera.

18:00 MISA. Comunidad de la Parroquia Jesús Niño y Renovación Carismática Católica.

19:30 NOVENA Y ADORACIÓN.

21:00 MISA. Pastoral del Santuario de la Virgen del Valle: Sacerdotes, Damas de la Virgen, Ministros Extraordinarios de la Comunión, Equipo de Liturgia, Comunicadores de María, Sacristanes, Guardianes de la Virgen, Colectores, Florería, Secretaría, Hospedaje del Peregrino, Sala de Promesas, Servidores Marianos, Servidores del Beato Mamerto Esquiú, Voluntarios de María Solidaria, Consagrados de María, Servidores de la Salud (Cadena de la Virgen), Equipo de Historia y Redacción de la Revista Stella, Museo de la Virgen, Músicos y Coros, Archivo, Grupos de Oración del Santo Rosario, Santería Madre Morena, Custodios y Protocolo, Equipo de Prensa, Apostolado de la Oración y Vicaría Diocesana de Asuntos Económicos.

22:00 Retreta de la Banda de Música de la Municipalidad de SFVC.

Domingo 1 de diciembre

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO

Tema: “Adviento, tiempo de esperanza gozosa”.

06:30 Rezo del Santo Rosario.

07:00 MISA. Peregrinos y devotos de María.

08:00 MISA. Orden Franciscana Seglar, Movimiento FASTA, Cursillos de Cristiandad, Focolares, Camino Neocatecumenal, Comunidad Cenáculo, Hogar de Cristo, Casa de María y Hombre Nuevo, y Comunidad de Convivencia con Dios.

09:00 Rezo del Santo Rosario.

10:00 MISA. Pastoral Bíblica, Pastoral Social y Pastoral de Cáritas.

11:00 MISA. Movimiento Católico Palestra: Joven, Adulto y Joven-Adulto.

12:00 Ángelus y Letanías.

17:00 Rezo del Santo Rosario.

18:00 MISA. Comunidades de las Parroquias Sagrado Corazón de Jesús y Espíritu Santo, Pueblos Originarios y Colectividades del medio y Consulados.

19:30 NOVENA Y ADORACIÓN.

20:50 Llegada al Santuario Catedral del grupo de ciclistas Bikers ManíaKos, Biciperegrinación “Bajo tu manto pedaleamos”.

21:00 MISA. Junta Diocesana de Catequesis y Catequistas. Consagración de los niños de la Catequesis a la Virgen del Valle.

Lunes 2 de diciembre

Tema: “Jubileo, tiempo de encuentro y reconciliación”.

06:30 Rezo del Santo Rosario.

07:00 MISA. Peregrinos y devotos de María.

08:00 MISA. Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles: Autoridades y Empleados, Centro de Ingenieros, Agrimensores, Unión de Arquitectos y Cámara de la Construcción, Vialidad Nacional y Vialidad Provincial.

09:00 Rezo del Santo Rosario.

10:00 MISA. Ministerio de Economía: Autoridades y Empleados, Tribunal de Cuentas, ARCA (Rentas, Catastro, Registro de la Propiedad y Dirección de Escribanía General de Gobierno), AGAP, Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca, Contaduría General de la Provincia y AFIP.

11:00 MISA. Por los 25 años de Sacerdocio de los Pbros. Esteban Chaile, Sergio Chumbita, Domingo Chaves y Antonio Bulacio (fallecido). En memoria de los Obispos y Sacerdotes fallecidos de la Diócesis. Por los Sacerdotes ancianos y enfermos.

12:00 Ángelus y Letanías.

17:00 Rezo del Santo Rosario.

18:00 MISA. Comunidades de las Parroquias Sagrada Familia y San José Obrero, y Cámara y Mutual de Peluqueros.

19:30 NOVENA Y ADORACIÓN.

21:00 MISA. Ministerio de Salud: Autoridades y Empleados, Salud pública y privada: Sanatorios, Hospitales, Maternidad, Círculo Médico, Colegio de Profesionales en Psicomotricidad de Catamarca, Colegio Profesional de Enfermería, Farmacéuticos, Odontólogos, Kinesiólogos, Anestesistas, Psicólogos, Bioquímicos, OSEP, Geriátricos, Pastoral de la Salud, Pastoral de las Adicciones, ONG Corazón con Agujeritos y Soles; SAME, ECA y EMICA.

Martes 3 de diciembre

SAN FRANCISCO JAVIER

Tema: “El cristiano, signo tangible de esperanza”.

06:30 Rezo del Santo Rosario.

07:00 MISA. Peregrinos y devotos de María.

08:00 MISA. Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente: Autoridades y empleados, EC Sapem, Aguas de Catamarca Sapem, Ecogas, Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE) y Registro Civil.

09:00 Rezo del Santo Rosario.

10:00 MISA. Alumnos Egresados del Nivel Secundario Estatal, Privado y Municipal y Pastoral de Educación.

11:00 MISA. Poder Legislativo: Cámara de Senadores y Cámara de Diputados y Ex Legisladores.

12:00 Ángelus y Letanías.

17:00 Rezo del Santo Rosario.

18:00 MISA. Egresados del Nivel Primario 2024, 6° Grado de las Escuelas Estatales, Privadas y Municipales; Pastoral de la Niñez.

19:30 NOVENA Y ADORACIÓN.

21:00 MISA. Pastoral Misionera.

Miércoles 4 de diciembre

Tema: “En comunión con Dios para mantener viva mi esperanza”.

06:30 Rezo del Santo Rosario.

07:00 MISA. Peregrinos y devotos de María.

08:00 MISA. Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos: Autoridades y Empleados, Poder Judicial de la Provincia y Ex Magistrados, Justicia Federal y Boletín Oficial.

09:00 Rezo del Santo Rosario.

10:00 MISA. Ministerio de Seguridad: Autoridades y Empleados, Ejército Argentino, Policía Federal, Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia de Catamarca, Servicio Penitenciario Provincial, Escuela de Cadetes, Centro de Ex Combatientes de Malvinas Catamarca, Agrupación 7 de Abril Ex Combatientes por Malvinas, Empresas de Seguridad Privada, Pastoral Penitenciaria y Capellanes de la Policía y Banda de Música de la Policía de la Provincia.

11:00 MISA. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte: Autoridades y empleados, SADE, Junta de Estudios Históricos, Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Catamarca, SALAC, Damas Belgranianas, Instituto Sanmartiniano y de Cultura Hispánica, EVEA, Conservatorios de Música, Asociación de Folcloristas Unidos de Catamarca (AFUCa) y demás Instituciones Culturales y Artísticas; Hoteles, Bares y Restaurantes, Clubes, Asociaciones, Círculos y Federaciones del Deporte, Escuelas de Formación Deportivas. Pastoral de Turismo.

12:00 Ángelus y Letanías.

17:00 Rezo del Santo Rosario.

18:00 MISA. Comunidades Parroquiales de San Pío X y San Nicolás de Bari, Comisión Diocesana para el Diálogo Ecuménico e Interreligioso, Legión de María y Liga de Madres de Familia.

19:30 NOVENA Y ADORACIÓN.

21:00 MISA. Ministerio de Educación: Autoridades y empleados, Docentes en actividad, Docentes jubilados, Docentes Jubilados Autoconvocados, Gremios docentes, Vicaría Diocesana de Educación, Centro Educativo y Cultural Diocesano Virgen del Valle (Ceculd) y Pastoral de Educación.

Jueves 5 de diciembre

Tema: “El Espíritu Santo irradia la luz de la esperanza”.

06:30 Rezo del Santo Rosario.

07:00 MISA. Peregrinos y devotos de María.

08:00 MISA. Ministerio de Minería: Autoridades y Empleados, Sector del Campo e Industria, Defensa Civil, Bomberos y Brigada de Lucha contra Incendios Forestales.

09:00 Rezo del Santo Rosario.

10:00 MISA. ANSES, PAMI y Centros de Jubilados y Pensionados.

11:00 MISA. Universidad Nacional de Catamarca, Pastoral Universitaria, Universidad Siglo XXI e Institutos de Educación Superior y Egresados 2024 del Nivel Superior.

12:00 Ángelus y Letanías.

17:00 Rezo del Santo Rosario.

18:00 MISA. Comunidades Parroquiales de San Jorge y San Antonio de Padua y Museos y Bibliotecas Públicas.

19:30 NOVENA Y ADORACIÓN.

21:00 MISA. Poder Ejecutivo: Sr. Gobernador, Sr. Vice Gobernador, Sres. Intendente de las Municipalidades de San Fernando del Valle de Catamarca, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.

Viernes 6 de diciembre

Tema: “Peregrinos de esperanza, mensajeros de la paz”.

06:30 Rezo del Santo Rosario.

07:00 MISA. Peregrinos y devotos de María.

08:00 MISA. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Colegio de Abogados, Caja Forense, Colegio de Escribanos y Entidades bancarias.

09:00 Rezo del Santo Rosario.

10:00 MISA. Centro Administrativo del Poder Ejecutivo (CAPE): Autoridades y empleados, Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Vivienda y Urbanización, Ministerio de Inclusión Digital y Sistemas Productivos y Ministerio de Ciencias e Innovación Tecnológica.

11:00 MISA. Concejo Deliberante de SFVC, Municipalidad de SFVC: Autoridades y empleados y Dirección de Tránsito, Banda de Música de SFVC, Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, Correo Argentino, Empresas Privadas de Correos, Taxis y Remises.

12:00 Ángelus y Letanías.

17:00 Rezo del Santo Rosario.

18:00 MISA. Comunidades Parroquiales del Inmaculado Corazón de María y Santa Rosa de Lima.

19:30 NOVENA Y ADORACIÓN.

21:00 MISA. Pastoral de la Juventud, Movimientos Juveniles y Pastoral Vocacional.

22:00 Encuentro Coral. Retreta de la Banda de Música de la Policía de la Provincia.

Sábado 7 de diciembre

Tema: “Caminamos como peregrinos de esperanza hacia el Año Santo”.

06:30 Rezo del Santo Rosario.

07:00 MISA. Peregrinos y devotos de María.

08:00 MISA. Por los peregrinos y sus familias.

09:00 Rezo del Santo Rosario.

10:00 MISA. Grupos Scouts San Francisco Javier, San Pío X, Cura Brochero y Apachata de Pomán, y Acción Católica de Catamarca.

11:00 MISA Organizaciones Sindicales, Mutuales y Cooperativas.

12:00 Ángelus y Letanías.

17:00 Rezo del Santo Rosario.

18:00 MISA. Comunidades Parroquiales de la Santa Cruz y San Roque.

19:30 NOVENA Y ADORACIÓN.

21:00 MISA. Homenaje de las familias a la Virgen. Pastoral Familiar. Renacer y Familiares de Víctimas de Accidentes de Tránsito Catamarca (Faviatca). Por los enfermos y hermanos fallecidos.

22:00 Homenaje de los Folcloristas en el Paseo de la Fe.

Interpretación musical de la Misa Criolla, a 60 años de su composición y grabación, interpretada por Cantoría del Valle, dirigida por el Mtro. Exequiel Andrada.

El Santuario permanecerá abierto durante toda la noche para la oración.

Domingo 8 de diciembre

DÍA DE LA PURA Y LIMPIA CONCEPCIÓN DEL VALLE

Tema: “Madre del Valle esperanza nuestra”.

05:30 Rezo del Santo Rosario.

06:00 MISA. Peregrinos y devotos de María.

07:00 MISA. Peregrinos y devotos de María.

08:00 MISA. Peregrinos y devotos de María.

10:00 MISA SOLEMNE. Presidida por S.E.R. Mons. Luis Urbanc, Obispo de Catamarca.

12:00 Ángelus y Letanías.

17:00 Animación.

18:00 Paso de las delegaciones de peregrinos y/o instituciones ante la Imagen de la Virgen del Valle.

18:30 Solemne encuentro de María con su pueblo. Procesión con la Sagrada Imagen de Nuestra Señora del Valle, acompañada por el Señor Obispo Mons. Luis Urbanc y su Presbiterio.

20:30 MISA. De acción de gracias.

Recorrido de la Procesión: Concentración en la plaza El Maestro, luego Avda. Virgen del Valle, Paseo General Navarro, calle San Martín y Paseo de la Fe.

-Las agrupaciones y/o instituciones que deseen participar en la Procesión deben llamar al 383-4422505.