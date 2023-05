Manzi, duro con el proyecto para integrar CAMYEN: “Es una estrategia para neutralizar a la oposición”

El diputado nacional fue muy crítico con la iniciativa enviada a la Legislatura. Dijo que la oposición “no está para cogobernar”, sino controlar. “Los que quieran estar con el gobierno de Raúl Jalil, que estén y dejen de ser oposición”, sentenció.

11 de mayo de 2023

Esta mañana en el programa “Al Despertar” (Radio Inforama FM 94.9), el diputado nacional Rubén Manzi fue sumamente crítico con las intenciones del Ejecutivo de que la oposición integre el directorio de la empresa minera del Estado, CAMYEN.

Para el legislador nacional, la propuesta –enviada a la Legislatura para su debate- tiene como objetivo “neutralizar a la oposición”.

“Si a mí me dicen ‘Usted que tanto critica la salud, ¿quiere ser ministro de Salud?’, yo diría que no porque no es mi gobierno. Porque voy a tener que cargar con la responsabilidad del desastre de este Gobierno y voy a terminar formando parte. Es una estrategia para neutralizarme como oposición”, expresó.

La propuesta enviada por el Ejecutivo para debatir en la Legislatura es que CAMYEN pase a tener un Directorio compuesto por tres miembros titulares designados por el Ejecutivo, de los cuales dos serán a propuesta del propio Ejecutivo y uno “a propuesta del partido político de la oposición” con mayoría de miembros en ambas Cámaras.

Sin embargo, aclara que “los directores se consideran funcionarios públicos fuera de nivel, por lo que la designación en el Directorio no implica la creación de una relación laboral de dependencia”.

“La oposición no está para cogobernar, la oposición está para controlar y para construir una alternativa superadora”, cuestionó el legislador, a la vez que lanzó una advertencia a quienes se postulen para ser parte de CAMYEN.

“Los que quieran estar con el gobierno de Raúl Jalil, que estén. Pero dejan de ser oposición, y pasan a formar parte del gobierno”, concluyó.