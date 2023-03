Marchioli será candidato a presidente del partido y no descartó la unidad

miércoles, 1 de marzo de 2023

En dialogo con Diario El Esquiú, el diputado provincial (Evolución) Alfredo Marchioli, confirmó que será candidato a raíz de la solicitud de varias líneas internas. Sin embargo, no descartó que se pueda dar una gran alianza y que haya lista única.

El legislador, detalló: “En este marco de proceso de renovación de autoridades, un sector importante del radicalismo que incluye a las líneas Celeste, MIRA, Movimiento Renovador, Radicalismo Territorial, La Causa Argentina y Leandro N. Alem, me propusieron que sea quien conduzca el radicalismo. Todos tienen dirigentes importantes, han tenido representación parlamentaria y hasta han sido conducción en el partido.”

Además, comentó que la moción “viene a dar respuesta a una necesidad, más allá de la unidad, que es que quien conduzca el partido tiene que ser parte de una renovación que garantice un cambio de gestión interna y que tenga un rol opositor al gobierno provincial”.

“Me están pidiendo que asuma la responsabilidad, y como soy actor y vengo bregando para que el radicalismo tenga un fortalecimiento, no podría rechazar la posibilidad de conducir el partido”, dijo el militante.

Sin embargo, aún no descartó la posibilidad de una lista única: “Voy a hacer todos los esfuerzos para lograr la unidad del partido y recrear un espacio político parecido a lo que fue el Frente Cívico y Social que gobernó 20 años la provincia. Que pueda recibir con los brazos abiertos a todas las líneas de pensamiento, partidos políticos y a la sociedad en general. No es solo para lo electoral, es para trasformar la provincia”.