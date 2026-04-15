Masacre en una escuela de Turquía: un alumno de 14 años mató a nueve personas

El atacante irrumpió armado en dos aulas y disparó al azar; hay 13 heridos, seis en estado grave, y crece la conmoción por la violencia escolar.

miércoles, 15 de abril de 2026

Un brutal ataque armado sacudió este miércoles a Turquía, donde un estudiante de 14 años protagonizó una masacre en un colegio de la provincia de Kahramanmaras, dejando un saldo de nueve muertos y 13 heridos.

El agresor, identificado como Isa Aras Mersinli, ingresó armado al establecimiento educativo y abrió fuego en dos aulas donde había alumnos de entre 10 y 11 años. Entre las víctimas fatales se encuentran ocho estudiantes y un docente, según confirmaron las autoridades.

El ministro del Interior, Mustafa Çiftçi, indicó que seis de los heridos se encuentran en estado grave y descartó que se trate de un atentado terrorista, al señalar que fue un ataque individual.

De acuerdo con el gobernador local, Mükerrem Ünlüer, el adolescente llevaba varias armas en su mochila —presuntamente pertenecientes a su padre, un expolicía— y disparó de manera indiscriminada dentro de las aulas. El atacante murió durante el hecho, aunque aún se investiga si se suicidó o si el disparo fue accidental.

Las escenas dentro del colegio fueron de extrema desesperación. Imágenes difundidas por medios locales mostraron a estudiantes huyendo por las ventanas para escapar de los disparos, mientras padres acudían al lugar en medio de la angustia.

El ministro de Justicia, Akin Gürlek, informó que la fiscalía ya inició una investigación para esclarecer lo ocurrido. En tanto, el padre del atacante fue detenido como parte de las primeras medidas judiciales.

El hecho ocurre apenas un día después de otro tiroteo en una escuela de la provincia de Sanliurfa, donde un joven armado dejó 16 heridos, lo que profundiza la preocupación por el acceso a armas de fuego en el país.

Aunque este tipo de ataques no son habituales en Turquía, la magnitud de la tragedia generó una fuerte conmoción social y reavivó el debate sobre la circulación ilegal de armas y la seguridad en los establecimientos educativos.