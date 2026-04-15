UTA va al paro y pide por el pago de sueldos

El dirigente Juan Vergara anunció la medida en diálogo con Radio Esquiú.

miércoles, 15 de abril de 2026

Nuevamente los choferes de colectivos y empleados de las empresas de transporte irán a medidas de fuerza, dado a la demora de los empresarios en abonar los sueldos de los trabajadores.

Juan Vergara, secretario General dela Unión Tranviarios Argentina (UTA), en diálogo con radio El Esquiú 95.3, dio a conocer la decisión adoptada por la entidad gremial de ir a un paro por 48 horas.

Así, el gremialista indicó que “hemos notificado una medida de fuerza por 48 horas”, al tiempo que aclaró que la decisión responde al incumplimiento en el pago total de los haberes.

La medida empezaría a las cero horas de hoy, pero mencionó que esto dependería si es que la situación se normalizaba.

El reclamo se centra en que algunas empresas abonaron montos parciales en concepto de adelanto, pero no completaron el salario correspondiente.

“Exigimos que sea el 100%”, remarcó el gremialista, quien además señaló que los plazos de pago ya están vencidos.

Crisis en el sector

Por otra parte, Vergara habló de la fuerte caída en la cantidad de pasajeros que utilizan el servicio, incremento de costos y falta de actualización en los ingresos de las empresas.

A esto se suma el impacto de la reducción de subsidios nacionales, que obliga a reconfigurar el esquema de financiamiento.

Ante este panorama, calificó como “preocupante” la situación. Consultado sobre el posible cierre de algunas empresas, el sindicalista lanzo: “Es muy posible que pueda pasar”.