Mataron a Acaí, la yaguareté que simbolizaba el renacer del Chaco

El animal formaba parte del programa de reintroducción del yaguareté, una especie en peligro crítico de extinción y declarada Monumento Natural Nacional, lo que le otorga la máxima protección legal. Su caza está penada con multas severas y prisión.

miércoles, 12 de noviembre de 2025

Lo que empezó como una historia de esperanza terminó en conmoción. Acaí, una hembra de yaguareté liberada el pasado 5 de octubre en el Parque Nacional El Impenetrable (Chaco), fue asesinada semanas después, presuntamente por cazadores furtivos.

El animal formaba parte del programa de reintroducción del yaguareté, una especie en peligro crítico de extinción y declarada Monumento Natural Nacional, lo que le otorga la máxima protección legal. Su caza está penada con multas severas y prisión.

El monitoreo que reveló su muerte

Acaí llevaba un collar satelital que registraba su ubicación cada hora y enviaba los datos cada cuatro. Fue ese dispositivo el que alertó sobre su desaparición: el 25 de octubre, el GPS dejó de transmitir señales.

Tras un intenso operativo terrestre y aéreo, el equipo de Rewilding Argentina logró ubicar la señal del collar sumergido en el río Bermejo, gracias al rastreo por radio VHF. Los investigadores sospechan que Acaí fue cazada y que su collar fue arrojado al agua para ocultar el crimen. “Una hipótesis que se refuerza con testimonios aportados por vecinos”, indicaron.

La Administración de Parques Nacionales presentó una denuncia judicial, mientras que Rewilding Argentina se constituirá como querellante para impulsar la causa y exigir sanciones ejemplares.

Por su parte, la Dirección General de Investigaciones de la Policía del Chaco informó que continúa con las tareas dispuestas por la Justicia Federal en torno a la desaparición de la yaguareté Acaí. El caso se investiga bajo la carátula “N.N. s/ Infracción a la Ley Nacional de Fauna N° 22.421”, con la intervención del fiscal general Carlos Martín Amad.

La División de Investigaciones Complejas de Juan José Castelli tomó declaración al guardaparque Matías Almeida, quien presta funciones en el Parque Nacional, y al empleado policial Wilson Cendra, del destacamento de Las Hacheras. Además, se ordenó la búsqueda del dispositivo de rastreo en el río Bermejito, con colaboración de Bomberos.