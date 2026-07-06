México vs Inglaterra se postergó por tormentas eléctricas

El encuentro entre mexicanos e ingleses, por los octavos de final, iba a comenzar a las 21:00 pero se postergó por varios minutos

5/7/2026

El esperado duelo entre México e Inglaterra, que definirá al rival de Noruega en los cuartos de final, debió ser postergado una hora debido a las fuertes tormentas que afectaron a la ciudad sede.

El encuentro estaba previsto para comenzar a las 21:00, pero las condiciones meteorológicas obligaron a activar el Protocolo de Tormenta Eléctrica, por lo que la organización decidió retrasar el inicio del partido.

Por qué se demoró el partido entre México e Inglaterra

Poco antes de las 18:00, intensas lluvias comenzaron a afectar la ciudad, acompañadas por una importante actividad eléctrica.

Ante esa situación, las autoridades activaron el protocolo de seguridad establecido por la FIFA para este tipo de eventos, que ordena suspender toda actividad y evacuar las tribunas durante al menos 30 minutos cuando los sensores meteorológicos detectan la caída de un rayo dentro de un radio de 13 kilómetros del estadio.

Además, la normativa establece que si se registra un nuevo impacto de un rayo dentro de esa zona, el conteo de 30 minutos vuelve a comenzar, lo que puede extender aún más la espera.

A qué hora se jugará México vs. Inglaterra

Hasta el momento, el partido fue reprogramado para las 22:00, aunque la organización aclaró que ese horario podría modificarse nuevamente si continúan registrándose descargas eléctricas en las cercanías del estadio.

Por ese motivo, el inicio del encuentro dependerá exclusivamente de la evolución de las condiciones meteorológicas y de que el protocolo de seguridad pueda completarse sin nuevos incidentes.

El partido entre México e Inglaterra corresponde a los octavos de final del Mundial 2026 y definirá al seleccionado que avanzará a los cuartos de final.