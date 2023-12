Milei asumió advirtiendo que las medidas de ajuste empeorarán la situación a corto plazo

El flamante Presidente contó el legado que recibió del gobierno del Frente de Todos y dijo que “no hay alternativa” al ajuste. Además, sostuvo que no es posible hacer “gradualismo” e insistió en que “no hay plata”.

lunes, 11 de diciembre de 2023

Tras jurar ante la Asamblea Legislativa, en su primer mensaje como Presidente, Javier Milei salió al balcón de Casa Rosada y se dirigió a las miles de personas que lo esperaban al grito de “¡Libertad, libertad!”. “Hola a todos, yo soy el León…”, saludó a la militancia y cantó el tema de La Renga “Panic Show”.

El flamante mandatario afirmó que “ningún gobierno recibió una herencia peor” y advirtió que “no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock, naturalmente eso repercutirá de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes”.

“En el corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo. Sabemos que no todo está perdido. Los desafíos son enormes, pero también nuestra capacidad para superarlos. No va a ser fácil. 100 años de fracaso no se deshacen en un día, pero un día empieza y hoy es ese día”, resumió. “Habrá estanflación, es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 12 años”, desarrolló.

“Recordemos que en los últimos 12 años, el PBI per cápita ha caído 15% en un contexto donde acumulamos 5000% de inflación; hace más de una década que vivimos en estanflación, por lo tanto este es el último mal trago para iniciar la reconstrucción de Argentina”, continuó. También señaló que esta “es la herencia que nos dejan, una inflación del 15 mil por ciento anual que vamos a luchar con uñas y dientes para erradicarla”.

“Este número, que parece un disparate, implica una inflación del 52% mensual”, denunció. “El gobierno saliente nos ha dejado plantada una hiperinflación”, agregó. Tal como lo hizo días atrás, el Presidente anunció que “habrá estanflación” y reiteró que la pobreza crecerá en los próximos meses, pero “habrá luz al final del camino”.

La solución que para Milei debe aplicarse es un ajuste de 5 puntos del PBI en el gasto y de otros 10 puntos de la deuda del Banco Central. “Para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y, lamentablemente, tengo que decirlo de nuevo: no hay plata”, señaló.

Por otra parte, abandonando la palaba “casta”, para manifestar que “la clase política deja al país al borde de la crisis más profunda de nuestra historia, cada uno de ellos tendrá que hacerse cargo de su propia responsabilidad, no es tarea mía señalarlos”. “No buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar en las próximas semanas, pero lamentablemente no nos han dejado opción”, reiteró.

“Vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política, aún cuando el principio sea duro”, machacó para acotar que “no venimos a perseguir a nadie, no venimos a saldar viejas vendettas o discutir espacios de poder, nuestro proyecto no es un proyecto de poder, es un proyecto de país”.

Por otra parte, Milei apuntó contra los movimientos sociales y aseguró que los beneficiarios de planes que corten la calle no “cobrarán”. “Este nuevo contrato social nos propone un país distinto, un país en el que el Estado no dirija nuestras vidas, sino que vele por nuestros derechos, un país en el que el que las hace las paga, un país en el que quien corta la calle violando los derechos de sus conciudadanos no recibe la asistencia de la sociedad; puesto en otros términos, el que corta no cobra”, exclamó ante los aplausos de los ciudadanos presentes.