Movilización del personal no médico en reclamo de aumento salarial

martes, 12 de septiembre de 2023

Un importante número de agentes de la salud que trabajan en el Hospital San Juan Bautista se movilizan solicitando un incremento salarial.

Desde hace semanas, personal no médico del nosocomio solicitan una recomposición salarial para cada una de las categorías que no fueron beneficiadas con los últimos aumentos que otorgó el Gobierno. “Los gremios nos volvieron a dar la espalda”, dijo una de las voceras. Asimismo, señaló que “se olvidaron del personal de salud que puso el pecho en la pandemia, además no estamos recibiendo apoyo de nadie”.

Luego la vocera de los trabajadores no médicos, indicó que buscarán asesoramiento jurídico para realizar las presentaciones que sean necesarias para cobrar lo que consideran que les corresponde. “Si bien no pretendemos cobrar lo mismo que un médico, porque hay una recategorización que se respeta, pero necesitamos cobrar bien por el desempeño de nuestro trabajo”, apuntó.

Los agentes de la salud iniciaron una ruidosa movilización alrededor del Hospital San Juan Bautista, saliendo desde el hall central para concluir en la puerta de ingreso al sector de emergencias.