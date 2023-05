Mujer encadenada en el CAPE solicitando una respuesta para construir su vivienda

martes, 16 de mayo de 2023

El equipo del Esquiú Play y se trasladó hasta el cape donde Camila, quien tomo la decisión de encadenarse pidiendo una solución y una respuesta para que le realicen su vivienda.

La mujer manifestó: “Tomé está decisión porque estoy cansada de venir todos días y no tener respuesta, en el día de ayer estuve hasta las 12 del medio día esperando una respuesta que nunca se dio. Yo avise que si no me atendían temprano iba a encadenarme”.

En el año 2019, le fue entregado un terreno a Camila dónde se aclara que es una donación de terreno para construcción de vivienda de emergencia, actualmente la mujer vive con sus hijos, ambos menores de edad, en un ranchito.