Murió otra motociclista accidentada en Santa María

Ayer a la mañana una mujer de 35 años murió en la terapia del Hospital San Juan Bautista, víctima de un siniestro vial.

Se trata de Melina Verónica Marcial, quien el pasado 18 de enero, cuando circulaba al mando de una motocicleta Gilera Smash de color negro 110 cc, acompañada por un niño de 12 años, colisionó con una moto Yamaha, modelo IBR, 150 cc, conducida por Nicol Barbieris.

Consecuencia de la colisión, Marcial sufrió gravísimas heridas, por lo que fue derivada a esta ciudad capital, donde ayer falleció pese a los esfuerzos de los médicos que la asistieron para salvarla.

El deceso de la motociclista fue informado al fiscal en feria, quien dispuso que personal de Bomberos se apersonara en el hospital y trasladará el cuerpo de la víctima a la morgue del Cementerio Municipal para que se le practique la operación de autopsia.

Derrape

Por otra parte, en los primeros minutos de la madrugada, mientras personal policial realizaba un recorrido preventivo por la avenida 22 e intersección de calle 47, se produjo un siniestro vial. Al descender del móvil, los efectivos observaron una motocicleta marca Keller, 110 cc, de color gris, dominio A077KDP, detenida. Junto a esta se encontraba Noelia Soledad Acosta, quien les manifestó que, mientras circulaba por sobre dicha avenida, se le cruzó de forma repentina un perro. Por esquivarlo para no colisionarlo, la mujer realizó una maniobra brusca que llevó a que terminara derrapando.

En breve, acudió el personal del SAME, que luego de examinar a la femenina informó que no era necesario su traslado, ya que no presentaba lesiones. Sin embargo, le indicó reposo.