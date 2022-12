“No daríamos agua que no esté en condiciones”

Marcelo Mari aseguró que trabajan para mitigar el impacto de las algas en el dique Las Pirquitas.

jueves, 29 de diciembre de 2022

Con el fin de mitigar el impacto producido por proliferación de algas en el Dique Las Pirquitas sobre el agua potable, Aguas de Catamarca informó que se encuentra trabajando de forma constante en purgados de cañería en distintos puntos del suministro público del departamento Fray Mamerto Esquiú.

Del mismo modo, se están realizando tanto maniobras en diferentes sectores de las localidades de San Antonio, Piedra Blanca y La Carrera para poder realizar limpieza en las líneas principales de distribución, como acciones de aireación en la Planta Potabilizadora de Las Pirquitas sobre el agua que ingresa desde el dique.

Por otra parte, desde el Laboratorio de Control de Calidad se continúan monitoreando la línea de distribución de Acueducto Piquitas-Capital en el que se constató que el fenómeno se encuentra disminuyendo en cuanto a la percepción organoléptica (olor, color y sabor).

Al respecto, el Gerente de Explotación de Aguas de Catamarca, ingeniero Marcelo Mari, comentó: “a nivel de planta de Pirquitas ya el color, el sabor y el olor del agua ha disminuido sustancialmente, esto es un proceso ecológico que se da en el dique de Pirquitas, la única de red de alimentación a Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo y parte de la ciudad Capital, este proceso se da temporalmente, es de generación de algas porque no entraba agua al dique, el año pasado tuvimos el mismo evento que duró seis días”.

“Gracias a las últimas lluvias que hemos tenido ha ingresado agua al dique, ha cambiado la profundidad del mismo, hizo una corriente interna y el proceso de algas se va disipando. Nosotros para tranquilidad de la población, tenemos un proceso de monitoreo permanente con el laboratorio de Aguas de Catamarca en tres turnos, mañana, tarde y noche, de lunes a lunes”, indicó.

En esa línea, agregó que “en esos controles bacteriológicos que nosotros hacemos, que es lo más importante, físicos y químicos nos da que tenemos sabor, olor y color en el agua, para esto hacemos purgas permanentes en distintos sectores de la línea del colector y de la distribución en cola de línea que se desarrolla todo sobre la ruta 41”.

“Esa purga hace que esta agua que tiene este problema de olor, sabor y color la desechemos a los distintos canales, lo importante es que el proceso se está retirando porque en planta de Pirquitas la gente que está ahí va anticipando que el agua ya no tiene tanto olor, ni sabor, ni color”, detalló.

Además, Mari dijo que “lo que quedaría es el agua que está en red actualmente por eso estamos en el proceso también de purga para ir desechando el agua de esa calidad, pero repito la calidad en cuanto a lo bacteriológicamente, químicamente está en condiciones, de acuerdo a lo que nos exige la Organización Mundial de la Salud”.

“Además, en la planta nosotros incorporamos una pre cloración y además unos aireadores mecánicos que ayudan a combatir esto, entonces en el canal de ingreso de la planta en esta última semana hemos incorporado esta maquinaria para generar la aireación correspondiente y así ir mitigando esta situación. Entendemos el reclamo de la gente que con el olor y el color da a no consumir, pero nosotros no daríamos agua que no esté en condiciones bacteriológicas”, aseguró.

Reclamo de vecinos

Por otra parte, vecinos de Fray Mamerto Esquiú reclamaron por el estado del agua indicando que no es apta para el consumo humano por el olor y el color y que afecta la salud de niños. No descartan reclamar con corte de ruta.