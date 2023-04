Nueva terminal de Ezeiza: cómo funcionan los 7 adelantos tecnológicos que prometen cambiar la forma de volar desde Buenos Aires

Se inauguró el nuevo edificio donde se concentraran todas las partidas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, una obra que había comenzado en 2017 y que demandó una inversión de USD 230 millones

14 Abr, 2023

A partir de lunes, una gran parte de los pasajeros con vuelos que parten desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tendrán que ingresar por la nueva terminal de partidas, inaugurada este viernes. ¿Qué cambios y novedades se encontrarán en este nuevo edificio de 50.000 metros cuadrados? Más allá de la sorpresa de su diseño, con un imponente Zeppelin vidriado en su segundo piso, podrán esperar menos demora, ya que dispone de más mostradores de check in, más puestos de autoservicios, sistema de despacho para valijas sin pasar por mostrador y nuevas sistemas de ingreso en el área de migraciones y controles aeroportuarios, según adelantaron desde la empresa Aeropuertos Argentina 2000.

Los cambios, área por área

Check in

En la nueva terminal, de 230 metros de largo, se distribuyen cinco islas para que los pasajeros realicen los trámites de check in con 150 mostradores y, además, 68 puntos con máquinas autoservicio donde el trámite se puede realizar sin necesidad de pasar por un mostrador (self check in), lo que acorta los tiempos de espera. La máquina escanea los documentos para viajar y con el numero de reserva o documento imprime el boarding pass correspondiente.

También dispone de 24 puestos de autogestión de equipaje, donde los pasajeros pueden imprimir las etiquetas para despachar sus valijas directamente al vuelo sin pasar por un mostrador (self bagaje drop-off). Del total, hay cuatro puestos ubicados en el área de estacionamiento, que permiten despachar el equipaje antes de entrar a la terminal.

El área de check in con 150 mostradores y 68 máquinas de autoservicio (Matias Arbotto)

Ingreso y estacionamiento

La nueva terminal dispone de un estacionamiento de cinco niveles y 7.000 lugares que se conecta con el ingreso al área de check in a través de un amplio pasillo. La novedad es que se podrá realizar el despacho de valijas a través de cuatro puestos de autoservicio ubicados en el mismo estacionamiento, antes de ingresar a la terminal. Este servicio está pensado para los viajeros más frecuentes.

Se mantiene el sistema de estacionamiento de larga estadía, con un precio de $13.500 por siete días. En este caso, conviene reservar con anticipación (entre 45 días y 12 horas antes de la llegada al aeropuerto).

La nueva terminal dispone de un estacionamiento de cinco niveles y 7.000 lugares

Migraciones

El área de Migraciones y controles aeroportuarios ocupa 2.000 metros cuadrados, en un segundo nivel al que se accede por escaleras mecánicas y dentro de la gigantesca estructura metálica del Zeppelin vidriado. En la entrada, se ubican 14 terminales de autoservicio que permiten escanear el boarding pass y pasar directamente (más adelante se agregarán 7 terminales que permiten acceder a través de los datos biométricos).

La novedad es el sistema de acceso rápido (Fast Pass), que permite pasar por un pasillo diferente al resto de los pasajeros y avanzar con menos o nada de espera. Por ahora, solo se puede acceder a ese servicio a través de distintos convenios entre Aeropuertos Argentina 2000 y los bancos que ofrecerán el beneficio a los clientes de sus programas de tarjetas de crédito.

Migraciones, cuenta con 36 ventanillas -14 más que las 22 ventanillas actuales- que están distribuidas en un amplio espacio para las filas de espera. Además, según explicaron desde la empresa, un nuevo sistema de cámaras permite ver todo el tiempo a los pasajeros en espera, lo que permite hacer modificaciones para asegurar un flujo más rápido. La capacidad máxima es de 2.400 personas por hora, según detallaron desde la empresa.

Las máquinas para escanear boarding pass y documentos en el ingreso a Migraciones (Matias Arbotto)

Controles aeroportuarios

Esta etapa suele ser una de las que genera los “cuellos de botella” en el avance de los pasajeros hacia el área de pre embarque. Según destacaron desde Aeropuerto Argentina 2000, habrá varias novedades en este proceso. En las cintas donde se hacer el scanner de equipaje de mano se instaló un sistema que repone las cajas contenedoras de forma automática (el pasajeros no tiene que ir a buscarla). Una vez escaneado el equipaje, si el operador detecta algún objeto no permitido lo pueda sacar directamente de la cinta (pasa a otra especial) para permitir que el resto de los pasajeros siga pasando sin demoras.

Pre embarque y salas VIP

El aeropuerto dispondrá de ocho salas VIP (una de ellas para vuelos domésticos) y en el área de pre embarque estará disponible una aplicación (Wayfinding) para conocer el recorrido hacia la puerta que corresponde a cada vuelo. Los Según las estimaciones de Aeropuertos Argentina 2000, uno de cada cinco pasajeros que transitan por el aeropuerto acceden a las salas VIP, una cantidad más alta que el promedio de otros aeropuertos internacionales similares.

La estructura del Zeppelin en el segundo nivel del aeropuerto, con más de 2100 piezas de vidrio

Informes y pantallas

En el puesto principal de información hay opciones de accesibilidad para personas con alguna discapacidad y también se puede solicitar un kit para personas con autismo. Dentro de la terminal, el wifi es libre e ilimitado (sin necesidad de registro previo) y hay espacios de gastronomía de las cadenas Outback, Le Pain Quotidien y Starbucks, entre otros locales comerciales.

Centro de informes y grandes pantallas con la información de los vuelos (Gastón Taylor)