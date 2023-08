Panaderos preocupados: los insumos sufrieron un incremento de entre un 15 a un 25%

Al día de hoy, el precio de referencia del pan está entre $630 y $660. Sin embargo, teniendo en cuenta la fuerte suba de los insumos podría haber nuevos aumentos en los próximos días.

viernes, 18 de agosto de 2023

Matías Juri, referente del Centro Industrial de Panaderos, a través de , puso énfasis en la difícil situación por el que está atravesando el sector en este contexto de devaluación.

“Estamos pasando por un momentos de mucha incertidumbre, nosotros por nuestro tipo de actividad no podemos hacer como hacen otras actividades económicas que de pronto pueden paran las ventas. Los panaderos no podemos hacer eso, no podemos dejar de brindar el pan de cada días, aparte en nuestra actividad el alimento es perecedero, entonces no podemos parar la venta”, indicó.

Seguidamente, Juri dio a conocer que los insumos también sufrieron un fuerte incremento, y trasladar todos esos precios al pan hace difícil porque minimizan las ventas. Ante esta situación, resaltó que la mayoría de los panaderos bajaron su rentabilidad para no afectar el precio final a la espera de tiempos mejores, pero hasta ahora eso no está sucediendo.

“Perdimos rentabilidad. Es muy dispar la actitud que tomaron los diferentes proveedores, algunos cerraron las ventas, otros a partir de ayer mandaban la lista con precios actualizados, otros te enviaban el insumo peros sin precio para que no nos quedemos sin insumos. La situación es de mucha incertidumbre, un día la lista de precio venía con un 10% de aumento y al día siguiente aumentaban otros 10%. Ahora estamos recibiendo una nueva lista de precios con un fuerte incremento de un 15 y 25% en la mayoría de los insumos”, detalló Juri.

Luego, indicó que esta tarde se reunirán los integrantes del Centro de industriales Panaderos para analizar, en el marco del contexto expresado, el nuevo precio del pan.