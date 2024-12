Peregrino santiagueño abandonado por sus compañeros pudo regresar a su hogar

Sus amigos lo abandonaron por no contar con el dinero para volver, pero fue auxiliado por otros peregrinos que lo encontraron en una situación desesperante. Fue encontrado en la localidad de Huacra.

miércoles, 11 de diciembre de 2024

Pasadas las fiestas marianas, siguen llegando por las redes diferentes historias de peregrinos que visitaron nuestra provincia.

Este es el caso de un episodio ocurrido en el trayecto de regreso desde la Catedral hacia la localidad de Huacra, que dejó una lección de compañerismo y solidaridad.

Lucas Ávila compartió en sus redes sociales el momento en que junto a Alejandro Soria, Sergio Torrez y Franco Albarracín se encontraron con un amigo, conocido como «Mudo», que había sido abandonado por sus compañeros durante la caminata desde Catamarca por no tener dinero para el boleto de regreso.

«Lo encontramos caminando solo, nos contó que sus amigos lo dejaron porque no tenía para el boleto y decidió emprender el camino a pie», relató Ávila.

Frente a esta desesperante situación, el grupo se organizó para ayudar al joven peregrino a llegar a su hogar. Fue Franco Albarracín quien se ofreció para llevarlo en su vehículo, asegurando que nadie debía ser dejado atrás.

«Lo que le hicieron no se hace, no se deja tirado a un amigo. Se busca una solución, se pide prestado o se pide un favor, pero no se lo abandona», reflexionó Ávila.

«Gracias a la Virgen llegamos anoche todos bien a la casa. Que Dios nos bendiga y la Virgen del Valle nos ilumine para siempre poder ayudar al que necesita», concluyó, agradecido por el feliz regreso a casa.