Por cortarse solos: la UCR evaluará si toma medidas contra Fama, Monti y Manzi por entregar diplomas sin autorización

La vicepresidenta del Comité Provincia, Alicia Paz, anticipó que esta noche se analizará en pleno la situación. Los legisladores nacionales estuvieron en Fiambalá acompañando la asunción de las autoridades del distrito, pero se hizo sin el conocimiento de los referentes de la UCR.

15 de mayo de 2023

Las peleas dentro del principal frente opositor de Catamarca continúan álgidas. Las heridas de las internas partidarias están lejos de cerrarse, y todo parece indicar que están lejos de llegar a las PASO con una lista de unidad.

Por un lado, están los “inorgánicos”: los sectores que perdieron las internas pero no resignan seguir en la disputa electoral de cara a las Generales 2023. El viernes pasado, en una conferencia de prensa y bajo el sello de Juntos por el Cambio, Flavio Fama, Francisco Monti, Rubén Manzi y –la sorpresa- Hugo Ávila se presentaron como precandidatos a competir por la Gobernación, haciendo un llamado a la “sana competencia” interna.

Esto fue tomado como una “falta de respeto” por parte de los radicales “orgánicos” -ganadores de las elecciones el pasado 2 de abril- quienes llamaron a estos sectores a volcar energías en la unidad partidaria, y no en aspiraciones personales.

Lejos de apaciguar el fuego, el fin de semana siguió dando leña para cortar. En Fiambalá asumían las autoridades del distrito y en ese acto participaron los inorgánicos.

El enojo empezó a esparcirse luego de que circularan las fotos y desde el Comité Provincia aseguraran que “nunca fueron notificados” del acto.

Las fotos de la molestia: Rubén Manzi y Mariano Manzi en la entrega de diplomas a las autoridades del Comité Distrital de Fiambalá

“Se ha desarrollado en principio este acto sin una comunicación al Comité Provincia, hecho que debió suceder”, expresó la vicepresidenta segunda, Alicia Paz.

“Hasta el momento no hemos recibido ninguna notificación de que se iba a realizar este acto, no hemos tenido conocimiento oficial. La verdad no corresponde, no sé exactamente cuál va a ser la postura que el Partido oficialmente va a tomar, pero de seguro va a ser un tema a tratar”.

“Es inaudito que en estas instancias el oficialismo partidario no haya sido ni siquiera notificado, mucho menos invitado a participar del mismo, y arbitrariamente se lleven a cabo actos como este, que tienden a ser muy propios de una alianza o de un armado específico”.

Por su parte, el presidente de la UCR, Alfredo Marchioli, buscó minimizar lo ocurrido y anticipó que las explicaciones se las pedirán a las autoridades del Distrito Fiamablá.

“Se trató de una irregularidad, pero de todas maneras hay que minimizarla para evitar zozobras. Fue un hecho marginal que deberán explicar en todo caso las autoridades de Fiambalá”, expresó.