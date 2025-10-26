Preocupación en Chubut: Dos jóvenes desaparecen el mismo día que un matrimonio de jubilados

Luciano Emanuel Vivar y Héctor Carrasco se encuentran ausentes desde el 16 de octubre pasado en Comodoro Rivadavia.

sábado, 25 de octubre de 2025

La División de Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia, Chubut, ha solicitado la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Luciano Emanuel Vivar, de 23 años, y Héctor Omar Carrasco, de 30, quienes se encuentran desaparecidos desde el pasado 16 de octubre. La preocupación crece en la zona, ya que en esa misma fecha también se perdió el rastro de los jubilados Juana Morales y Pedro Kreder. Las autoridades han unificado criterios para llevar adelante una búsqueda en común de las cuatro personas.

Detalles de la desaparición y descripciones

Según informaron fuentes policiales, Luciano Emanuel Vivar fue visto por última vez en la zona del kilómetro 8 de Comodoro Rivadavia. Se lo describe como un joven de 1,75 metros de altura, de contextura robusta (80 kilos), tez blanca y cabello corto, lacio y negro. Al momento de su desaparición, vestía una campera negra, pantalón jogging negro con franjas rojas y zapatillas grises. Vivar es oriundo de la ciudad y registra antecedentes laborales en un conocido corralón de materiales de construcción.

Por su parte, la denuncia por la ausencia de Héctor Omar Carrasco fue radicada por su esposa, luego de que se ausentara de su vivienda en el barrio Máximo Abásolo, en el sur de la ciudad. Carrasco mide 1,70 metros, es de contextura delgada (70 kilos), tez morocha, ojos marrones y tiene cabello negro, largo y lacio. Al momento de su último contacto, vestía pantalón de jean, chomba azul, chaleco negro, gorra de lana azul y botines de seguridad marrón. Carrasco cuenta con experiencia laboral en la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia (SCPL).

La División de Búsqueda de Personas puso a disposición el número de teléfono (297) 154-082600, además de las líneas de emergencia 101/911, para recibir cualquier dato que pueda ayudar a dar con el paradero de los dos hombres.