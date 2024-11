domingo, 17 de noviembre de 2024

Una joven de 20 años utilizó sus redes sociales para hacer un desesperado pedido de justicia tras haber sufrido un brutal ataque, por el que está detenido su expareja, José Farías (24), quien habría actuado aparentemente con la ayuda de una adolescente, hecho por el cual, la investigación, está a cargo de la fiscalía Penal Juvenil.

Una de las frases más importante de la víctima, a quien se identificó con las siglas L.A.M, para resguardar su integridad, fueron que antes de este hecho de sangre, habría denunciado en varias oportunidades a su agresor. “Hoy puedo dar gracias a Dios, que estoy con vida y puedo denunciar una vez más” remarcó.

Si bien, el médico legista manifestó que la víctima solo había sufrido lesiones leves, que demorarían menos de 30 días de curación, la denunciante asegura que su expareja “ese malnacido me arruinó la cara, casi me mata y cuenta con muchas denuncias por amenazas de muerte hacia mi persona”.

No conforme con el avance de la justicia, la joven de 20 años decidió exponer su versión del hecho “en la madrugada de hoy me quiso matar que si no fuera por un amigo que me llegó a ver hoy sería una más de todas esas mujeres que ya no están. Yo solo quiero justicia yo quiero vivir y seguir con mí trabajo para sacar adelante a mí familia”.

Además, añadió “Por favor, compartan para que se haga justicia me hicieron 10 puntos por dentro y por fuera de mí cara, quiero justicia por mí y por todas esas mujeres que sobrevivimos a estos hombres agresivos que no saben respetar que una relación se termina”.

Hecho

José Farías (24), quedó detenido como sospechoso de haber lesionado a su expareja una joven de 20 años, N.L.A. Posiblemente con la participación de la prima de la muchacha, una adolescente de 16 años cuya progenitora había denunciado su desaparición.

El pasado jueves a las 5.30, la joven denunciante le dijo a la policía, que la socorrieron en la vía pública que su expareja acompañada de su prima la lesionaron en el rostro, el que tenía todo ensangrentado y en el abdomen divisándose una herida supuestamente con un arma punzo cortante.

Sin embargo, el informe médico elevado a la Fiscalía Penal Juvenil da cuenta que la mujer fue víctima de agresiones físicas -golpes de puño- contactando el profesional que se trataban de lesiones leves.

Fuentes policiales y judiciales consultadas por este diario informaron que tomaron conocimiento del hecho el jueves a las 5.30 horas cuando personal de la comisaría tercera llegó a la escuela 9 de Julio en donde había un grupo de personas quienes le hicieron detener el móvil observando a una mujer, la víctima, la que tenía el rostro ensangrentado y una herida en el lateral izquierdo del abdomen.

Mientras llamaban al personal del SAME L.A.N., les dijo que a las 4.10 aproximadamente se juntó con su expareja, José Farías y con su prima B.L., de 16 años, en la rotonda ubicada en la localidad de San Antonio, más precisamente en inmediaciones al salón de fiesta de los Contadores. En un determinado momento y sin especificar el motivo, la joven dijo que tuvo una discusión y su prima empuñó un arma blanca y le provocó un corte profundo en el rostro a la altura del pómulo derecho y le produjo un corte en el sector izquierdo del abdomen, para luego darse a la fuga junto a Farías en una motocicleta Yamaha modelo XTZ 250cc., que él conducía. Al llegar el personal del SAME asistió en el lugar a L.A.N., le brindó los primeros auxilios trasladándola de inmediata al hospital San Juan Bautista en donde permanece internada. El caso fue informado a la fiscal del distrito este, Dra. Valeria Reyes quién ordenó la detención de la expareja de la víctima. Medida judicial que se materializó horas después, al igual que la prima de la joven víctima.

Desaparecida

Mientras la fiscalía tres investigaba el hecho de sangre, en la Unidad Judicial N° 9 una mujer se presentó y denunció la desaparición de su hija. La mujer dijo que la adolescente B.L., de 16 años, no había regresado a la casa desde la noche del miércoles desconociendo donde podía encontrarse. De inmediato la policía activó el protocolo de persona desaparecida logrando ubicar a la jovencita horas más tarde. Llamó la atención de los investigadores que al brindarse los datos de la adolescente desaparecida a las demás patrullas para su ubicación coincidían con los descriptos por la víctima de la agresión de su prima.

Al confirmarse que se trataba de una persona menor de edad, la fiscal Reyes giró las actuaciones a la Fiscalía Penal Juvenil.

El fiscal Guillermo Narváez dispuso que Farías continúe detenido y dispuso el cese de arresto de la adolescente, hasta tanto pueda la fiscalía establecer su participación o no en la grave agresión. Esto en razón de que según la información oficial L.A.N. le habría dicho al personal Judicial que fue su expareja el agresor.