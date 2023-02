¡Que comience la fiesta! Todo listo para el inicio de Fray de Carnavales 2023, con más de 1000 bailarines en escena

A partir de las 21 en el Kartódromo de Payahuaico se vivirá una fiesta imponente en el tradicional Fray de Carnavales. Desde Gualeguaychú llega la multipremiada Comparsa Marí Marí, con todo su esplendor.

18 de febrero de 2023

Anoche bajo el inesperado frío, cientos de bailarines cerraban sus pasadas finales. Fueron meses de mucho ensayo y preparación para uno de los eventos más esperados del año en Fray Mamerto Esquiú.

Este sábado 18 y domingo 19, Fray de Carnavales demostrará una vez más que son el epicentro de las comparsas y batucadas de Catamarca, trabajo que vienen consolidado hace años con muchísimo empeño y apuesta cultural, y que vuelve renovado tras varios años de pandemia .

Hay muchos cambios este 2023. En principio, se mudó toda la plataforma al Kartódromo de Payahuaico para mejor distribución y acceso. Históricamente, el corsódromo era en La Carrera, pero la magnitud del Carnaval requirió de una logística más importante.

Otro detalle -que no cayó tan simpático- es que este año Fray de Carnavales no será gratuito. Las entradas generales arrancan desde los $1000, y el día del evento se cobrará $1500. Hay facilidades de compra para los empleados municipales, y los menores de 4 años no pagan entrada presentando el DNI.

Desde la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú aseguran que ya hay sectores completamente vendidos, pero en las redes sociales no pasó desapercibido el enojo de muchos quienes históricamente disfrutaban el Carnaval en familia, y con estos valores, se vuelve imposible. Sin embargo, nunca hay que subestimar las ganas de divertirse de quienes saben que se tratará de un evento único en el año.

Todo está listo. Fray Mamerto Esquiú se muestra al país con una apuesta imponente, que dará que hablar. Se podrá seguir el minuto a minuto a partir de las redes sociales del Municipio. Y ojalá el clima acompañe