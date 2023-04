“Que nunca se apague la llama”: ex combatientes conmemoran Malvinas con vigilia y acto

De norte a sur, los homenajes para conmemorar a los veteranos se extenderán durante toda las jornadas previas al 2 de abril. En Catamarca se concentrará la actividad en la Plazoleta 2 de Abril.

1 de abril de 2023

A 41 años de la guerra de Malvinas, en cada punto del país se organizan vigilias, actividades artísticas, desfiles y festivales solidarios para conmemorar el domingo el Día del Veterano y de los Caídos en ese conflicto bélico.

En la capital catamarqueña, el Centro de Ex Combatientes de Malvinas Catamarca invita este sábado a la vigilia en la Plazoleta 2 de Abril (en la esquina de (Av. Alem y Av. Belgrano) a partir de las 22:00.

“Bajo el lema ‘Catamarca tiene Héroes’ y con motivo de conmemorarse 41 años de la Gesta de Malvinas a la gran Vigilia en Honor a nuestros camaradas caídos en Combate y a los que regresaron y defendimos con Honor y Gloria nuestras Islas Malvinas”, reza el comunicado.

Por su parte, el acto oficial junto a las máximas autoridades provinciales se realizará el domingo a las 8:30 en la misma Plazoleta.

Datos

Según los datos del Centro de Ex Combatientes de Malvinas Catamarca, son 105 ex combatientes oriundos de nuestra provincia. Muchos de ellos no viven actualmente en Catamarca, pero viajan especialmente para estas fechas.

Por otro lado, las cifras extraoficiales hablan de que alrededor de 400 soldados catamarqueños fueron movilizados al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur mientras durante el conflicto que duró poco más de dos meses.