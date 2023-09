Qué serie o película ver esta noche en Netflix

Descubre las opciones de títulos que puedes disfrutar en la plataforma. A continuación, te recomendamos lo más popular

sábado, 23 de septiembre de 2023

Ambientada en 1920, esta serie coreana promete épicas escenas de acción en una trama de rebelión contra la ocupación japonesa. En el centro de todo está Lee Yoon (Kim Nam Gil), que luego de haber sido soldado para los invasores, se convierte en un bandido tras ser testigo de la crueldad contra sus coterráneos. El actor conocido por The Fiery Priest colabora con Seo Hyun (Amarrados al amor), Joo Jae Myung (Vincenzo) y Lee Hyun Wook (Es mío)

Resumen:

En Gando, una tierra sin ley, aguerridos bandidos lo arriesgan todo para proteger su preciada patria y a sus seres queridos, aunque eso signifique entregar la vida.

Spy Kids marca su regreso después de varios años con una nueva película de reinicio protagonizada por un elenco renovado. Gina Rodriguez y Zachary Levi son las caras de esta versión completamente moderna que dirige Robert Rodríguez, el cineasta detrás de la saga original.

Resumen:

Cuando los hijos de los mejores agentes secretos del mundo ayudan sin querer a que un desarrollador de videojuegos libere un virus informático para controlar toda la tecnología, les tocará a ellos convertirse en espías para salvar a sus padres y al mundo.

Sex Education en Netflix

La serie juvenil está de regreso con su cuarta y última temporada en la que sus protagonistas deberán enfrentar nuevos desafíos mientras se acercan al fin de la secundaria. El drama adolescente de éxito cuenta con las actuaciones de Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Natwa, entre otros más.

Resumen:

Tras el cierre del instituto Moordale, Otis y Eric se enfrentan a un nuevo reto: su primer día en el Cavendish. Otis ya está ansioso por montar su nueva consulta y Eric reza para que no vuelvan a ser unos pringados. Pero el ambiente del Cavendish es todo un choque cultural para los alumnos del Moordale. Ellos se creían muy modernos, pero este instituto está a otro nivel: hacen yoga todos los días en el jardín comunitario, se vuelcan en la sostenibilidad y hay un grupo de chicos que son populares por ser… ¡amables! A Viv le encanta su enfoque no competitivo donde los estudiantes llevan la batuta, mientras que Jackson sigue tratando de superar lo de Cal. Aimee quiere probar algo nuevo y se matricula en Arte, y Adam se pregunta si la educación convencional es para él. Por su parte, Maeve cumple su sueño en la prestigiosa Universidad de Wallace, en Estados Unidos, donde asiste a las clases del escritor de culto Thomas Molloy. Otis suspira por ella y entretanto debe acostumbrarse a no ser hijo único ni el único terapeuta del campus.

El pacífico en Netflix

Miniserie de diez episodios basada protagonizada por James Badge Dale, Joseph Mazzello, Jon Seda y más actores. Se estrenó en 2010 y recientemente fue integrada al catálogo de la plataforma, donde se incorporó al Top 10 de lo más visto.

Resumen:

Tres jóvenes soldados de la Marina se abren camino a través de los horrores del combate, la sangre, el barro y la lluvia en el Pacífico durante la II Guerra Mundial.

La casa bajo el agua en Netflix

Película francesa de terror que protagonizan James Jagger y Camille Rowe. La historia sigue a dos youtubers que se dedican a la exploración submarina en una aventura para ver de cerca una casa bajo un lago. Ambos desconocen que este lugar fue escenario de crímenes atroces.

Resumen:

Una joven pareja explora una casa sumergida en lo profundo de un lago y descubre que allí ocurrieron varios crímenes macabros. Ahora, ellos podrían ser las próximas víctimas.

Un amor predestinado en Netflix

Nuevo drama coreano dirigido por Nam Ki-hoon y protagonizada por Rowoon, Jo Bo-ah, Ha Joon y Yura. Una historia que aborda la fantasía, complicaciones legales y un romance que se debate entre el destino y el azar. Estrenada este 2023 en televisión surcoreana, esta es una recomendación para los fanáticos del género que buscan producciones recientes.

Resumen:

Un amor predestinado narra la inusual historia de Hong-jo, una solitaria funcionaria que adquiere un libro mágico de 300 años capaz de hacer realidad los deseos. Su vida da un giro radical cuando el encanto del libro afecta a Shin-yu, un asesor legal vinculado con una maldición familiar, generando una conexión misteriosa e ineludible entre ambos.