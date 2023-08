Reclamos por faltantes de boletas en las PASO de Catamarca: preocupación de los votantes

En el contexto de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en Catamarca, una serie de reclamos por la falta de boletas de Javier Milei, candidato de “La Libertad Avanza”, generó preocupación entre los votantes.

13 de agosto de 2023

En una jornada donde la participación ciudadana marca la pauta en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en Catamarca, diversos reclamos surgieron en relación con la disponibilidad de boletas de algunos candidatos. En particular, la inquietud surge por la ausencia de boletas correspondientes a Javier Milei, candidato de “La Libertad Avanza”, en distintas mesas de votación en la provincia.

Uno de los testimonios provino de una seguidora de INFORAMA, quien relató lo sucedido en la escuela N° 199 San Jorge, en la mesa número 68: “Cuando fue a votar mi madre, le dijeron ‘hay un candidato del cual no hay votos, pero que no hay votos en toda la provincia del candidato de peluquín y ojos claros’, pero yo voté en la mesa 67 y ahí sí había votos del candidato”.

Además, expresó su preocupación por la falta de atención al reclamo en la mesa: “Para mí, lo grave es que la elección sigue con normalidad y ellos te dicen si quieres votar por este no vas a poder y hasta ese momento ya te tienen el documento y no hay vuelta atrás a menos que votes así. Y si hay votos, pero no en todas las mesas. Cuando reclamamos en la mesa no le dieron importancia“.

Estos reclamos se suman a otros que llegaron a través de la cuenta de Instagram de INFORAMA. Entre las quejas, se mencionan situaciones como la “falta de votos de Milei en la mesa 164 de Armstrong , donde la presidenta de mesa habría respondido que no iba a perder tiempo”. Otro votante expresó: “Fui a votar y faltaban listas y su respuesta fue que vuelva más tarde”.

Asimismo, se reportaron faltantes en el colegio del Carmen, donde a un votante le dijeron que esperara mientras seguían haciendo pasar a otras personas. Los reclamos también abordaron la ausencia de boletas de “La Libertad Avanza” en varias mesas.

Desde el partido “La Libertad Avanza” se avisó a los ciudadanos que podrán pasar a retirar sus votos por la sede oficial. “No hay en ninguna escuela votos de Milei, vengan a buscar votos de Milei en Maipú y Mate de Luna”.

Estos reclamos sobre la falta de boletas de un candidato específico generan inquietud en la ciudadanía, ya que pueden afectar el derecho de los votantes a elegir libremente a sus representantes en estas elecciones primarias. La participación ciudadana es fundamental en la construcción de la democracia, y es esencial que se respeten los derechos de los votantes en este proceso clave para el futuro de la provincia.