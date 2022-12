Romero: “Para un rugbier, Los Pumas es un sueño. Lo voy a tratar de disfrutar”

La palabra del rugbier catamarqueño que vivirá el sueño de concentrar con Los Pumas.

30 de diciembre de 2022

Uno que está viviendo su sueño dentro del rugby es el catamarqueño, Nahuel Romero, que hace poco recibió la convocatoria para concentrar con Los Pumas Seven. La concentración será en Pinamar, desde el 4 al 11 de enero.

El chacarero actualmente juega en Old Ressian de Rosario y tras salir campeón con el seleccionado rosarino del Seven de La República, le llegó la citación de la UAR. El rugbier, que va en busca de dejar una buena impresión, le dijo a INFORAMA: “Estoy chocho por la noticia. Solo me queda esperar y dar lo mejor de mí”.

Lo que significan Los Pumas para un rugbier: “La verdad que es un sueño. Yo desde chiquito que jugaba en Catamarca RC y es un sueño para mí, que lo acompañé con trabajo y este es el premio”.

Lo que espera: “Quiero disfrutar cada momento, quiero aprender lo que más pueda de esa concentración. Voy a dar lo mejor de mí y ojalá pueda seguir”.

Nos contó que juega al rugby desde los cuatro años en Catamarca RC, los que lo llevaron fueron sus papás. Desde ahí, nunca paró.

Cerró: “El rugby para mí es un conjunto de valores, de enseñanza en el día a día, todos mis amigos los conseguí mediante este deporte. Es parte de mi vida. Mi idea es llegar lo más lejos que pueda y poder representar los colores de Argentina”.