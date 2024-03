Saadi: “Le pedimos una reunión al ministro Guillermo Francos”

Este pedido fue consensuado con otros dirigentes municipales, en el marco del reconocimiento otorgado a la ciudad por la Red de Innovación Local.

20 de marzo de 2024

El intendente de la capital, Gustavo Saadi, informó que presentaron una nota al ministro del Interior, Guillermo Francos, conjuntamente con intendentes de otras ciudades del país, para dialogar sobre al panorama actual y las medidas que afectan directamente a los municipios.

Esto sucedió luego del evento en el cual se reunieron en la ciudad de Córdoba, distintos intendentes y referentes públicos y privados de toda Argentina, y en el que San Fernando del Valle de Catamarca fue reconocida con el premio a Mejor Ciudad Planificada otorgada por la Red de Innovación Local (RIL).

“Al otro día tuvimos una reunión con los intendentes de las capitales, en la que se le pidió una reunión al ministro Franco para poder analizar las situaciones que tienen que ver netamente con los municipios. Y la idea es tener una reunión de los intendentes de capitales el día 20 de abril en la ciudad de Rosario”, comentó Saadi a INFORAMA RADIO.

En cuanto a la reunión que llevó a cabo en Casa de Gobierno con Lucía Corpacci y el gobernador Raúl jalil, expresó: “Nosotros tenemos estas reuniones habituales donde hacemos un repaso y analizamos la gestión. Estamos muy preocupados por la quita de fondos a nivel nacional a las provincias, lo cual genera mucha imprevisibilidad. Nos está pasando que de la noche a la mañana nos enteramos por medio de un vocero o viendo el boletín oficial, cómo quitan recursos. Pasó con el subsidio al transporte, pasó con el FONID. De la noche a la mañana nos dijeron que ya no hay más financiamiento de obras que están en plena ejecución y que tenían financiamiento nacional”.

“La verdad que no ha llegado ni un módulo de alimentos a Catamarca, que asistía la nación, no por medio del municipio, sino que iba directamente a los comedores. Por lo que le pedimos a Raúl que comenzara a hacerse cargo de los remedios oncológicos que tampoco están llegando, a pacientes que lo recibían de parte del gobierno nacional”, agregó.

Y dijo al respecto, que no sólo les preocupa sino que se “ocupan” de todas estas situaciones. “En ese tipo de reuniones, salió de su momento que nos hagamos cargo del FONID pero que al mismo tiempo no cese el reclamo. Por eso, la senadora Lucía Corpacci presentó en su momento presentó un proyecto para la restitución del FONID y ahí salió también la necesidad de continuar con el boleto estudiantil gratuito. Yo personalmente lo que planteé es que el recorte no puede pasar por las áreas educativas, por eso había que hacerse cargo de eso, de reforzar la asistencia alimentaria”, expresó.

“A nosotros nos preocupan mucho también los jubilados. Ayer vimos que salió la canasta de la tercera edad, en el que salió que un jubilado para poder sobrevivir necesitaba $600.000. Y hoy la jubilación con los bonos, las pensiones están en $200.000. Y nos aqueja sobre todo la caída de la coparticipación. Entonces, se ven todas estas cuestiones, pero al mismo tiempo se establece una estrategia”, manifestó el intendente.

En cuanto al proyecto de Ley de Emergencia Económica, comentó que el Gobernador les dijo que “una vez que tenga la redacción final del decreto de emergencia iba a hacer llegar una copia para que lo analicemos también. Él ya estuvo yo creo que con los diputados. Entonces habría que verlo para ver si directamente los municipios adhieren a ese proyecto de emergencia, si estamos de acuerdo o no”.

Por último, también “se charló de que es una buena noticia el aumento de los salarios, porque hay que comenzar a actualizarlos ya que han llegado por abajo de la inflación y el tema de las tarifas que complica obviamente al ciudadano, y también a las Pymes, comercios e industrias”.