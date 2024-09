“Saludos Cris, esto va para vos”: Javier Milei habla en Mendoza y le responde a Cristina Kirchner

El Presidente viajó con el ministro Petri, el vocero Adorni, y su pareja, Amalia “Yuyito” González. Diserta en el IAEF, donde prometió que dará una “clase particular” de economía para la ex vicepresidenta

Milei dará una conferencia ante los ejecutivos de finanzas reunidos en Mendoza

(Mendoza, Enviado Especial)– La Avenida España del centro de esta ciudad adquirió en las últimas horas una fisonomía completamente distinta. Vallados, uniformados, hombres de traje conectados por audífonos. En un hotel exclusivo, hay móviles, patrulleros y perros para brindar seguridad a la llegada del presidente Javier Milei. El jefe de Estado participa de la convención anual de ejecutivos de finanzas que tiene, esta vez, el condimento de una previa virulenta en redes sociales con Cristina Kirchner.

El jefe de Estado comenzó su alocución con una referencia directa a CFK: “Con una frase de la expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que dice, ‘Argentina es ese extraño lugar en donde hasta lo obvio debe ser explicado’. Así es que, dadas las aberraciones e inconsistencia que tiene su carta de hoy, y todo el daño que le ha causado a la Argentina, bueno, voy a tener que estar explicando cosas obvias. Para Cris. Saludos Cris, esto va para vos”.

En la previa, desde el avión, el vocero Manuel Adorni ya había anticipado una fuerte réplica: “Estimada Cristina: estoy con el Presidente Javier Milei en el avión rumbo a Mendoza. No puede responderle porque usted lo tiene bloqueado. Me pide que le transmita que usted cayó en la ‘falacia de la pista falsa’ al aún no haber mostrado su título. Saludos”.

El Presidente junto a Manuel Adorni y Luis Petri

Milei viaja a esta ciudad cuyana junto a su pareja, Amalia “Yuyito” González, el ministro de Defensa, Luis Petri, y el propio Adorni, según confirmaron a Infobae fuentes oficiales Si bien el evento estaba organizado hace meses, en las últimas horas adquirió una significación política especial, debido al intercambio de mensajes que con la última vicepresidenta, quien publicó una de sus tradicionales cartas, titulada “Es la economía bimonetaria, estúpido”.

Ese mensaje, que fue el título sobre la reflexión a partir de los 9 meses de gobierno libertario provocó un breve e irónico posteo en X de Milei: “Yo sé que vos de economía no entendés mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico. Pero si querés aprender un poco prendé la tele hoy a las 19 que voy a estar dándote una clase particular ad honorem”.

El intercambio entre Cristina Kirchner y Javier Milei

Aquí, en Mendoza, en el hotel donde se llevará a cabo esa exposición en los pasillos donde de la 45° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) la seguridad se reforzó de manera ostensible. Desde detector de metales, a revisación de bolsos, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y más.

Por la mañana estuvo, de hecho, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. También expuso en un almuerzo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y en distintos paneles el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que logró superar los problemas que generó el salvaje paro aeronáutico que afectó los vuelos.

Patricia Bullrich fue la primera expositora de la segunda jornada del IAEF

Las medidas de seguridad fueron tan estrictas que, minutos antes de las 17, el personal solicitó reducir al mínimo el tránsito en la zona donde estará el presidente Javier Milei.

Más allá de las cuestiones de seguridad, lo concreto es que el cruce que tuvieron Cristina Kirchner y Javier Milei tuvo enorme impacto entre los cerca de mil participantes que vinieron a Mendoza para participar de la reunión de ejecutivos de finanzas, un encuentro donde suele participar el jefe de Estado.

El evento empezó ayer viernes y tuvo cerca tres decenas de expositores, quienes abordaron no sólo cuestiones económicas, sino también sobre aspectos políticos, gremiales, desafíos que tiene el país y experiencias de vida de argentinos exitosos.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, habló en un almuerzo con ejecutivos